-Senfoni, Rock müzikle buluştu ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Klasik müziğin en tanınmış bestecilerinin eserlerini, rock müzik ile yeniden yorumlayan besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen, SenfoROCK gösterisini yurt dışında sergilemeye hazırlanıyor. İlk kez Ankirock Festivali'nde seyirci ile buluşan gösteri, yaylıları elektro ve distortion efektleri ile zenginleştirilmiş orkestrasıyla büyük beğeni topladı. Yüzyıllardır yapılan geleneksel ''sema''yı yaylı çalgılar orkestrası ile buluşturan ''senfonik sema'' gösterisiyle tanınan Musa Göçmen son projesi SenfoROCK''ı anlattı. SenfoROCK projesinin klasik müziği gençlerle buluşturma projesi olduğunu ifade eden Göçmen, ''Evet, müzik teknolojiyle birlikte ilerliyor ve bir evrim geçiriyor ve yeni yeni sesler ortaya çıkıyor. Burada bizim yaptığımız klasik müzik eserlerini günümüz soundlarıyla yeniden düzenleyip gençlerle buluşturmak'' dedi. -İki müzik sahnede birleşti- Gösterinin, senfonik müzikle rock müziğin sahnedeki muhteşem buluşması, birleşimi olduğunu anlatan Göçmen, ''Orkestra burada bir evrim geçirdi. Orkestramızın yaylıları, elektro ve distortion pedallarıyla çalıyor. Böylece bu efektlerle zenginleştirilmiş orkestramız, gençlerin günümüz kulak zevklerine uygun bir senfonik konser sunuyor'' diye konuştu. Müziği sadece iyi müzik ve kötü müzik olarak ayırdığını, büyük kitlelerde büyük etki yaratacak tarzları birbirine yaklaştırarak bir buluşma yaratmaya çalıştığını ifade eden Göçmen, şöyle konuştu: ''Senfonik sema gösterisi de bir buluşmaydı. Tasavvuf müziği ile klasik müzik orkestrasının buluşmasıydı. Şimdi de rock temelli müzik ile klasik müziğin buluşmasını izledik. Ortaya tabii ki oldukça hareketli tempolu bir gösteri çıktı. Yaylıların elektro olması daha önce hiç denenmemişti. Aslında bu şekilde yapılması bir risk de taşıyor. Çünkü çok ciddi kontrol edilmesi gerekiyor. Biz haliyle kendi stilimizi geliştirdik. Çok ciddi bir ön çalışma, bir laboratuvar çalışması yapıldı. SenfoROCK gösterisi ile izleyiciler ilk kez rock müziğin armonik olarak çok derinlik halini hissedecek. Bunun yanında tabii bu kadar çok enstrümantal eserin olduğu bir rock konseri de olmayacaktır.'' Projeyi uluslararası alana da taşımak istediklerini bildiren Göçmen, oldukça ilgi gören projelerini ilk kez Çek Cumhuriyeti'nde sergilemek için girişimlere başladıklarını söyledi. Avrupa'nın en büyük rock festivaline 60 bin seyirciye sahne alan şef Musa Göçmen, başta Mark Boals, Virgil Donati, Charlie Dominici, Mat Sinner, Tony MacAlpine gibi dünya rock müzik yıldızları ile Japonya yararına SHINE isimli eserin kayıtlarında da yer aldı. Göçmen, eserin orkestrasyonlarını gerçekleştiren ve yönetimini de üstlendi.