Senfoni Orkestrası ile üflemeli çalgı ustaları

Baba-kız aynı sahnede

Destandan sahneye 'Spartaküs'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sahnesi, bakır üflemeli çalgıların dansına tanık olacak. Orkestranın yarın ve 6 Martta vereceği konserlerde, tanınmış Sloven asıllı İsviçreli trombon sanatçısı Branimir Slokar ile kızı korno sanatçısı Zora Slokar konuk olacak.CSO Konser Salonu'ndaki etkinlikte orkestrayı Şef Burak Tüzün yönetecek. Konserde, Slokar ailesinin yanı sıra, kontrbasçı Alper Müfettişoğlu da izleyici karşısına çıkacak.Kontrbasçı Alper MüfettişoğluMontag Lajos'un "Microkonçert" adlı yapıtıyla başlayacak konserde, Branimir ve Zora Slokar, Francesco Antonio Rosetti'nin "Korno ve trombon konçertosu"nu yorumlayacak.Konser, Aram İlyiç Haçaturyan'ın ünlü eseri "Spartaküs"ten bale suitlerinin seslendirilmesiyle sona erecek.Branimir Slokar, dünyaya geldiği Slovenya'nın Maribor kentinde trombon ile tanıştı.Zagreb'deki 7. Yugoslav Müzik Yarışması'nda tromboncu olarak birincilik ödülünü kazanan sanatçı, 1969 yılında çalışmalarını üstün başarıyla Ljubjana'daki Müzik Akademisi'nde tamamladı. Daha sonra müzik çalışmalarına Conservatoire National Superieur de Musique'de devam etmek için Paris'e giden sanatçı, buradaki çalışmalarında da bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde büyük başarılar elde etti.Branimir Slokar, solo olarak Bavyera Radyosu Senfoni Orkestrası gibi bir çok tanınmış orkestrada performans sergiledi. Freiburg Breisgau ve Bern müzik akademilerinde halen profesörlük yapan Slokar, pedagojik çalışmalarının yanı sıra, solo performansıyla da büyük başarılar elde etti.Avrupa'daki hemen hemen bütün ülkelerde, Avrupa ve Asya'da sahneye çıkan usta sanatçı, çok sayıdaki CD kayıtları, radyo ve televizyon programlarıyla iyi bir trombon destekçisi ve temsilcisi olarak bütün dünyada tanınır hale geldi.Sanatçı, Münih ve Cenova'daki uluslararası yarışmalarda da jüri üyeliği görevini üstlendi.Slokar'ın korno sanatçısı kızı Zora Slokar ise 1980 yılında Bern'de dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken keman çalmaya başlayan sanatçı, daha sonra Bern Konservatuvarı'nda öğretmenlik sertifikası aldı.16 yaşına geldiğinde önce babasıyla, daha sonra da Bern'de Thomas Müller ve üniversite diplomasını aldığı Mastricht'te Profesör Pensel ile çalışan Slokar, halen Salzburg'da Profesör R. Vlatkoviç ile çalışmalar yapıyor.Yüksek lisansını burada sürdüren sanatçı, bir çok uluslararası yarışmalarda da ödül kazandı.Zora Slokar, 2003 yılında İtalya'nın Orsogna kentinde Ceccarossi Yarışması ile 2002'de de Roma'da Anemos Yarışması'nda birincilik ödülleri, aynı yıl Londra'da Paxman Yarışması'nda "Genç Korno Sanatçıları" finalisti olan Zora Slokar, ilk defa Gustav Mahler Gençler Orkestrası'nda ve UBS Verbier Festival Orkestrası'nda prestijli şefler yönetiminde trombon çaldı.Halen İsviçre Radyo Orkestrası'nda birinci tromboncu olan genç sanatçı, solo olarak ve oda müziği performansı ile İsviçre ve diğer bir çok ülkede de sahne alıyor.Konserde yorumlanacak Aram Haçaturyan'ın "Spartaküs" balesi ise müzik tarihinde önemli bir yere sahip bulunuyor.Milattan önce 1. yüzyılda Romalılar'a karşı ayaklanan kölelere önderlik eden Spartaküs'ün öyküsü, Karl Marx dahil pek çok isme ilham kaynağı oldu. Besteci Haçaturyan, bu yapıtta ideolojik yönünden çok, öyküdeki macera, aşk ve görkemi gözler önüne sererken, sinematik boyutlara sahip bir destan niteliğini sahneye taşıdı.BBC'nin televizyon dizisi "Kaptan Onedin"in fon müziği olarak da ünlenen yapıt, müzik eleştirmenlerince, "Çaykovski'yi bile imrendirecek ölçüde şiirsel bir parlaklık içeriyor" şeklinde nitelendirildi.