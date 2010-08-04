Seneye tek omuz mayolar moda

T24- Kadınlar için deniz modası, ve 2011 yaz mayo modelleri hakkında ipuçlarını açıklıyoruz



Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinde ışıltılı, parlak, taşlı ve dekolteli mayo ve bikini modelleri tercih ediliyor. 46-56 beden arası kadınlar rahatlıkla bikini giyiyor ama Türkiye'de...

Türkiye'de bir kadının ortalama 2 mayosu var. Avrupa'da ise bu rakam 6'ya çıkıyor.

Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinde ışıltılı, parlak, taşlı ve dekolteli mayo ve bikini modelleri tercih ediliyor. Türk kadınları ise vücut kusurlarını örten mayo ve bikinilere yöneliyor.

Yüzde 30 pay ile Türkiye markalı mayo pazarının lideri Sunset'in patronu Kemalettin Güneş, "Avrupalıların ise vücutlarını daha düzgün göstermek gibi bir derdi yok. 46-56 beden kadınlar bikini giyiyor. Öyle bir bikini Türkiye'de asla satmaz" dedi.

Akşam gazetesinde yer alan haberde; Türkiye markalı mayo pazarında yılık satış adedinin 6 milyon adet seviyesinde olduğunu söyleyen Güneş, markasız ürünlerin ise yıllık satış adedinin ise 15 milyonu bulduğunu belirterek, tüketicileri şu noktalarda uyardı:

Ucuz mayo kanser yapabilir!



"Mayo, tenle bire bir temas sağladığı için çok dikkat edilmesi gereken bir ürün. Agrafından kumaşına, boyasına kadar ciddi testlerden geçmesi gerekiyor. Markalı ürünler tüm bu testlerden geçiyor ancak merdiven altında üretilen ürünlerde hiç bir standart yok. 5-10 liraya bikini-mayo alıyorlar ancak bu ürünler kanserojen madde içeriyor ve sağlığa zararlı. Dünyada pamuk fiyatı, kumaş fiyatı standarttır. O fiyatın altında alınamaz. Alınırsa da ileride çok ciddi sağlık sorunları yaratabilir."

Mayo reklamlarının azalmasına karşın, mayo modellerinin muhafazakarlaşmanın aksine açıldığını belirten Güneş, ipli modellerin ve üçgen mayoların çok daha fazla satıldığını, 2011 yazında ise tek omuz mayoların trend olacağını ifade etti.





