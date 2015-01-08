Şenes Erzik UEFA'dan ayrılıyor

1992 yılında özerk yapıya bürünen Futbol Federasyonu'nun ilk Başkanı Şenes Erzik bu ay itibarıyla UEFA'daki görevini bırakıyor. Erzik, "Yaş sorunumu, yoksa Futbol Federasyonu sizi yeniden aday göstermediğinden mi, emekli oluyorsunuz" sorusuna, "Şu anda müktesep bir hakkım var. İstersem devam ederim. Ama etmeyeceğim" cevabını verdi.

Erzik sözlerine şu şekilde devam etti:

"UEFA'da belli bir yaş kriterinden sonra devam edip etmeme konusunda alınan karar benim komisyon başkanlığımda yürürlüğe girdi. Ancak şu anda müktesep bir hakkım var. İstersem devam ederim. Ama etmeyeceğim. Bu kadar yeter. İkinci soruya gelince. Son cümle herşeyi ortaya koyuyor."