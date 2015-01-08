T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenes Erzik UEFA'dan ayrılıyor

Şenes Erzik, 'UEFA'da belli bir yaş kriterinden sonra devam edip etmeme konusunda alınan karar benim komisyon başkanlığımda yürürlüğe girdi' dedi

08 Ocak 2015 18:25

1992 yılında özerk yapıya bürünen Futbol Federasyonu'nun ilk Başkanı Şenes Erzik bu ay itibarıyla UEFA'daki görevini bırakıyor. Erzik, "Yaş sorunumu, yoksa Futbol Federasyonu sizi yeniden aday göstermediğinden mi, emekli oluyorsunuz" sorusuna, "Şu anda müktesep bir hakkım var. İstersem devam ederim. Ama etmeyeceğim" cevabını verdi.

Erzik sözlerine şu şekilde devam etti:

"UEFA'da belli bir yaş kriterinden sonra devam edip etmeme konusunda alınan karar benim komisyon başkanlığımda yürürlüğe girdi. Ancak şu anda müktesep bir hakkım var. İstersem devam ederim. Ama etmeyeceğim. Bu kadar yeter. İkinci soruya gelince. Son cümle herşeyi ortaya koyuyor."

 

ETİKETLER

şenes erzikuefabaşkanlıkayrılıyoryaş

İlgili Haberler

Şenes Erzik, Blatter ve Platini ile görüştü, Federasyon Başkanlığı'ndan vaz geçti

Şenes Erzik'in; FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini ile yaptığı görüşmelerin ardından TFF Başkanlığı'na aday olmama kararını aldığı öğrenildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24