-ŞENER: ''İTTİFAK SAADET ÇATISINDA OLMALI'' KONYA (A.A) - 12.03.2011 - TP Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Türkiye Partisi olarak vatandaşın önüne güçlü bir alternatif koymak amacıyla diğer siyasi partilerle görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, ''Bu bağlamda özellikle Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile görüşmeler yapıyoruz. Bu konuda Saadet Partisinin ittifakın çatısı olabileceği kanaatindeyiz'' dedi. Şener, Konya'daki Selçuk Otel'de düzenlediği basın toplantısında, 12 Haziran seçimlerinde iktidara güçlü bir alternatif gerektiğini, bunun için ittifak çalışmaları yaptıklarını söyledi. Her siyasi partinin kendi seçim taktiği olduğunu, bu siyasi taktiklerin içinde en çok bilinenin de seçimlerdeki işbirliği ve ittifaklar olduğunu ifade eden Şener, geçmişteki tüm siyasi partilerin ittifak girişimlerinde bulunduklarını belirtti. Şener, ''İktidar partisi seçimlere girmeden önce sol çevrelerde bilinen 10-15 ismi alarak ittifak kurmuştur. Ana muhalefet ise yıllarca sağ partilerde siyaset yapmış Lütfullah Kayalar, İlhan Kesici gibi isimleri listelerine alarak ittifak yapmıştır. Yani iktidar, anamuhalefet ya da muhalefette yer alan tüm partiler seçim taktiği geliştirme çalışmaları içinde olmuşlardır. Bundan sonra da böyle taktikler geliştireceklerdir'' ifadelerini kullandı. -SEÇİMLER İÇİN İTTİFAK KURMA ÇALIŞMALARI- İttifak kurmanın Türk siyasetinin genel karakteri niteliğinde olduğunu dile getiren Şener, şunları kaydetti: ''Türkiye Partisi olarak önümüzdeki seçimlerde vatandaşın önüne güçlü bir alternatif koymak amacıyla diğer siyasi partilerle görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu bağlamda özellikle Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile görüşmelerimiz sürüyor. Güçlü bir alternatifin çıkması için çabalarımız devam ediyor. Bu konuda Türkiye Partisi olarak Saadet Partisinin ittifakın çatısı olabileceği kanaatindeyiz. Güçlü bir seçim kampanyası yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Sürekli seçmenlerin önünde olacağız. Bu ittifakın bir iktidar alternatifi olması için çabalarımız devam edecek.''