Şener'in yolsuzluk iması

22 Temmuz 2007 seçimlerinde yeniden aday olmayan ve bir süre sonra da yeni bir oluşum başlatmak için AKP'den ayrılan Abdüllatif Şener, hükümetten, kamu kaynaklarının nerelere harcandığını ve kimlere neler dağıtıldığını açıklamasını istedi.

Şener, dün Gaziantep'te yaptığı konuşmada, bugüne kadar kime ne ihale verildiğinin ve kime ne kadar kaynak aktarıldığının açıklanması halinde, şifrelerin ortaya çıkacağını iddia etti. AKP'nin kurucusu ve dört önemli isimden biri olan, aynı zamanda bakanlık ve başbakan yardımcılığı gibi çok önemli görevler üstlenen Şener'in bu sözleri, 'Acaba bir bildiği mi var' yorumlarına neden oldu.



Dolar milyarderleri türedi



Şener, Gaziantep'teki konuşmasında şunları söylemişti: "Türkiye'de her sorumlu vatandaşın, ülkenin kamu kaynaklarının nereye gittiğinden haberi olması gerekir. Bizim iktidarımız döneminde kamudan ihale almış ne kadar firma varsa onları internet sitemizden açıklayacağız. Nerede bir imar değişikliği yapılmışsa bunu internet sitesinden açıklayacağız. Türkiye'de son zamanlarda yeni yeni dolar milyarderleri türedi. Kuru gürültüyü bırakalım. Gelin şimdiye kadar kime ne kaynak aktarılmışsa onları Başbakanlık internet sitesinden açıklayın ki, kime ne ihale verildiğini, kime ne kadar kaynak aktarıldığını herkes görsün. İşte o zaman şifreler ortaya çıkacaktır."

