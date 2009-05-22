Şener'in partisi 25 Mayıs'ta kuruluyor

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in ve bir grup arkadaşı tarafından çalışmaları sürdürülen partinin kuruluş dilekçesi 25 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na verilecek.





Abdüllatif Şener ve arkadaşlarının parti kurma çalışmaları tamamlandı. Şener ve beraberindekiler 25 Mayıs Pazartesi günü, önce partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek. Şener ve yeni partide görev alacaklar Bilkent Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.



Partinin adının ve kurucuları arasında yer alacak kişilerin basın toplantısında açıklanacağı belirtildi.









