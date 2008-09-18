Şener'in eleştirileri Erdoğan'a soruldu

Şener'in yolsuzluk iması

Şener konuşursa AKP sarsılır



DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız, eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in “Türkiye'de son zamanlarda yeni yeni dolar milyarderleri türedi. Kamu kaynakları, ihaleler kimlere verildiyse açıklansın' şeklindeki sözlerini Başbakan Tayyip Erdoğan’a sordu.DSP’li Yağız, Erdoğan’ın yazılı yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Abdüllatif Şener’in, Gaziantep’te katıldığı iftar programında, iktidarın rantı özendirdiğini ve bu rantı dirsek teması içinde olduğu yakın çevresine dağıttığını öne sürerek, "Gelin kime ne kaynak aktardıysanız, bunu Başbakanlık internet sitesinden açıklayın" şeklindeki sözlerini hatırlattı. Başbakan Erdoğan’a, “Bir zamanlar en yakınınızda olan Sayın Şener’in iddiasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye soran Yağız, önergesinde şu sorulara yer verdi:“-Sayın Şener tarafından son zamanlarda türediği iddia edilen milyar dolar sahipleri, yeni milyarderler kimlerdir? Bunlar nasıl ortaya çıktılar ve hangi rantları bölüştüler?-Sayın Şener’in, ‘Gelin kime ne kaynak aktardıysanız, bunu Başbakanlık internet sitesinden açıklayın’ çağrısına yanıt verecek misiniz?-Sayın Abdüllatif Şener’in, ‘Bakın alenen söylüyorum. Mevcut hükümet ne imar değişiklikleri ile ilgili söyledikleri konuyu, ne de geçen 6 yıl içinde dağıttığı ihaleleri, imtiyaz haklarını kimlerin aldığını, siteye (Başbakanlık internet sitesine) yerleştirip tüm vatandaşlarına açamaz’ iddiasını nasıl karşılıyorsunuz?”Şener, önceki gün Gaziantep'teki konuşmasında şunları söylemişti: "Türkiye'de her sorumlu vatandaşın, ülkenin kamu kaynaklarının nereye gittiğinden haberi olması gerekir. Bizim iktidarımız döneminde kamudan ihale almış ne kadar firma varsa onları internet sitemizden açıklayacağız. Nerede bir imar değişikliği yapılmışsa bunu internet sitesinden açıklayacağız. Türkiye'de son zamanlarda yeni yeni dolar milyarderleri türedi. Kuru gürültüyü bırakalım. Gelin şimdiye kadar kime ne kaynak aktarılmışsa onları Başbakanlık internet sitesinden açıklayın ki, kime ne ihale verildiğini, kime ne kadar kaynak aktarıldığını herkes görsün. İşte o zaman şifreler ortaya çıkacaktır."