Şener'i karşılayan AKP'liler yandı

Yeni bir oluşum için harekete geçtiğini açıklayan eski AKP’li bakan Abdüllatif Şener’e destek veren il ve ilçe örgütlerinde panik başladı. Ağrı’da Şener’i karşılamaya gittiği için Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat tarafından uyarılan Ağrı Merkez İlçe Başkanı, tatildeyken koltuğundan oldu. Kongre erkene alınırken delege bile gösterilmeyen Başkan Salih Aydın istifa edeceğini açıkladı. Daha önce kasım ayında yapılacağı bildirilen kongre Genel Merkez onayı ile 23 Ağustos tarihine çekildi. Karar alındığı sırada tatilde olan Merkez İlçe Başkanı Avukat Salih Aydın partinin listesinde delege bile gösterilmedi.



LİSTEDE SAHTE İMZALAR



Salih Aydın, tatilde olduğu sırada kendisine kongrenin öne alındığı bilgisinin verildiğini anlatarak, “Birdenbire il başkanı, Ankara’ya çağrıldı ve hem kongre öne alındı hem de listeler baştan aşağı yenilendi” diye konuştu. Aydın, listelerin “hayali” olduğunu belirterek, Seçim Hakimliği’ne verilen listenin sahte imzalar taşıdığını ileri sürdü. Şener, siyasete döneceği sinyalini verdikten sonra ilk olarak Denizli’yi ziyaret etmiş, Denizli temasları da olay olmuştu.

