-ŞENER'DEN ''İTTİFAK''A YEŞİL IŞIK ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Saadet Partisi veya herhangi bir siyasi partiyle seçim ittifakı yapıp yapmayacaklarına ilişkin olarak, ''İttifaklarla yürümek artık bütün partilerin bir alışkanlığı haline gelmiştir. Peki bu ittifaklar nasıl şekillenecek derseniz, bunun için bekleyeceksiniz. Zamanı günümüze doğru sararak, hızlandırarak bugünden bunun cevabını veremem'' dedi. Şener, partisinin il başkanları toplantısının ardından bir gazetecinin, ''Saadet Partisi ile birleşecek misiniz? Bu seçeneği nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, seçim ortamında bazı seçim stratejilerinin ortaya çıkabileceğini, ona dayalı olarak da bazı gelişmelerin meydana gelebileceğini söyledi. ''Ancak şu anda seçim ortamında değiliz. Henüz seçimlere 10 ay var. 10 ay kısa bir süre sayılmaz'' diyen Şener, her partideki gelişmeyi kendi iç konusu olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Şener, ''Her partinin kendi iç gelişmelerini kendisinin değerlendirmesi, yorumlaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bir siyasi parti olarak bütün olup bitenleri de gözlemlemek doğal bir hadisedir. Dolayısıyla 'hiçbir yorum yapmıyorum' demek istiyorum'' şeklinde konuştu. Şener, bir başka gazetecinin, iki parti arasında veya başka bir siyasi partiyle seçim ittifakı düşünüp düşünmediklerini sorması üzerine de 2007 seçimlerine bakıldığında iktidar partisinin ve ana muhalefet partisinin ittifak yaparak seçimlere girdiğini söyledi. Şener, şöyle konuştu: ''Bakıyorsunuz iktidar partisinde solda bilinen önemli, çok sayıda isim 2007 seçimlerinde iktidar partisinin listesinde yer almıştı. Bu bir ittifaktır aslında. Ana muhalefet partisine bakıyorsunuz, o da yıllarca sağ partilerde siyaset yapan önemli bazı isimleri listesine almış, onunla 2007 seçimlerine girmiştir. Dolayısıyla o da ittifakla seçimlere girmiştir. Buradan şunu çıkarabiliriz, önümüzdeki genel milletvekili seçimlerinde iktidar partisinin bile kafasında hala bazı ittifakların olduğunu düşünüyorum. Yani ittifaklarla yürümek artık bütün partilerin bir alışkanlığı haline gelmiştir. Peki bu ittifaklar nasıl şekillenecek derseniz, bunun için bekleyeceksiniz. Zamanı günümüze doğru sararak, hızlandırarak bugünden bunun cevabını veremem.'' -''SORUMLUSU MEVCUT İKTİDARDIR''- İl başkanları toplantısında referandum sonuçlarını da değerlendiren Şener, kendilerinin referandumda ''evet'' oyu verilmesi görüşünde olduklarını, ancak bir kampanya yürütmediklerini söyledi. Tophane'de sanat galerilerine yapılan saldırıların günlerdir Türkiye gündemini meşgul ettiğini dile getiren Abdüllatif Şener, şunları kaydetti: ''Maalesef ve maalesef başta Tophane'de yaşanan olaylar olmak üzere toplumda yaşanan bütün olayların, etkilerin üzerinde siyasetin üslubunun gölgesi vardır. Siyaset şiddeti özendiren konuşmaları yaptığı sürece, hoşuna gitmeyen sonuçlar ortaya çıktığında, hoşuna gitmeyen eleştirileri işittiğinde bunu zorla, baskıyla, hatta iktidar açısından düşünürseniz bunu kamu gücünü kullanarak bastırmaya çalışırsa bu insanların davranışlarını da etkiler. Maalesef Tophane'de yaşanan olayların bir numaralı sorumlusu mevcut iktidardır, başbakandır, şiddeti içeren ve düşündüğü gibi düşünmeyen, konuştuğu gibi konuşmayan, istediği gibi davranmayanlara baskı ve şiddeti içerecek şekilde önünü kesmeye yönelik davranışları nedeniyle... Eğer siz bir ülkenin başbakanı olarak sizin gibi düşünmeyenleri, zorla, azarlayarak, tehditle bastırmaya çalışırsanız, toplumda da birilerinin istemediği bazı hadiseler ortaya çıktığı zaman o birileri diğerlerini aynı yöntemlerle bastırmaya çalışır.''