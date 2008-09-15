Şener'den hükümete çağrı

Şener yeniden harekete geçti

Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, "Gelin kime ne kaynak aktardıysanız, bunu Başbakanlık internet sitesinden açıklayın" dedi."Yeni Oluşum Hareketi"nin tanıtımı ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Şener, Zümrüt Düğün Salonu'nda iftar yemeğine katıldı.Yemekten sonra konuşma yapan Şener, Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında terörün geldiğini, son 1 yılda 78 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu belirtti. İktidarın şehit cenazelerine karşı duyarsız davrandığını iddia eden Şener, "2 yıldır bir senaryo gündemde. Konuşurken kavga ediyorlar, susarken kavga ediyorlar. Bu kavga ülkeyi kutuplaşmaya itiyor. Kurumlar arasında bir işbirliği yoksa, güven yoksa o ülkenin sorunları ortada kalır. Son 8 ayda 50 bin iş yeri kapanmış. Bu ülkeyi idare edenlerin Türkiye diye bir dertleri yok.Türkiye diye bir dertleri olsa kavga etmeye zamanları olmaz" diye konuştu.Türkiye'nin eğitim, yargı gibi pek çok sorununu çözemediğini savunan Şener, bunun da kurumlar arası güvensizlikten ve kavgadan kaynaklandığını öne sürdü. Şener, "Kurumlar arası kavganın olduğu yerde o ülkenin sorunları çözülemez. Bu ülkenin insanları sahipsizdir. Türkiye bu manada sahipsizdir. Onun için diyoruz ki geleneksel siyaseti anlayışı bir yere bırakılmalı. Türkiye'de yeni bir siyasi harekete ihtiyaç var" ifadesini kullandı.Türkiye'de her sorumlu vatandaşın, ülkenin kamu kaynaklarının nereye gittiğinden haberi olması gerektiğini ifade eden Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim iktidarımız döneminde kamudan ihale almış ne kadar firma varsa onları internet sitemizden açıklayacağız. Nerede bir imar değişikliği yapılmışsa bunu internet sitesinden açıklayacağız. Türkiye'de son zamanlarda yeni yeni dolar milyarderleri türedi. Kuru gürültüyü bırakalım. Gelin şimdiye kadar kime ne kaynak aktarılmışsa onları Başbakanlık internet sitesinden açıklayın ki, kime ne ihale kime ne kadar kaynak aktarıldığını herkes görsün. İşte o zaman şifreler ortaya çıkacaktır" Başlattıkları yeni oluşum hareketinin partileşmesi için tüm çalışmalarını tamamladıklarını belirten Şener, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçime hazırlanmadıklarını, ilk genel seçime girecek şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.