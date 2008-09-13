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Politika

Şener yeniden harekete geçti

Yurtiçi gezilerine bir süre ara veren, Abdüllatif Şener'in, yeniden başlattığı turunda ilk durak Gaziantep olacak.

13 Eylül 2008 03:00

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifası sonrasında yeni bir parti kurmak için harekete geçen Abdüllatif Şener, 14 Eylül tarihinde Gaziantep'te iftar programına katılacak

Şener, AKP üyeliğinden istifası sonrasında, yeni parti kurmak için yurt genelinde gezilere çıkmış ilk olarak Konya, Denizli ve memleketi Sivas'ı ziyaret etmişti. Bu süreç içerisinde yeniolusumhareketi.com adresli internet sitesini kuran Şener, AKP hakkındaki kapatma davası sonrasında yurtiçi gezilerine bir süre ara vermişti.

Şener, Ramazan ayında ilk olarak Gaziantep'e gerçekleştirecek. Şener, Gaziantep ziyareti kapsamında hava limanından karşılandıktan sonra şehir turu atacak, akşam da Zümrüt Düğün Salonu Yazlık Bahçesi'nde iftar yemeğine katılacak. Şener'in burada bir konuşma yapması bekleniyor.

AKP’nin kapatılmasına yönelik çalışmalar

Şener, bir süre önce yaptığı açıklamada, AKP'nin kapatılmasına yönelik olarak çalışmalarını sürdürdüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak, partinin isim ve ambleminin hazır olduğunu açıklamıştı. Şener kuracağı partinin Türkiye partisi olacağını, yerel seçimlere katılıp katılmayı değerlendirdiği, kendilerine hedef olarak milletvekili seçimi gördüğünü kaydetmişti.

Objektif site

Şener'e ait www.yeniolusumhareti. com adresli sitede yer alan," 22 Temmuz 2007 seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 56'si "evet", yüzde 44'ü ise "hayır" şeklinde cevap verdi.

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