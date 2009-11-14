Şener: Yeni siyaset anlayışı yerleştireceğiz

Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, partisinin ülkenin merkez partisi konumunda olduğunu bildirerek, ''Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye yerleştireceğiz'' dedi.

Şener, partisinin Tarsus İlçe Teşkilatı binasının açılışında, yeni bir siyaset anlayışı ve teşkilatlanma üzerine çalışmalar yaptıklarını, kısa sürede 72 ilde teşkilatlandıklarını belirtti.

Partisinin insana dayalı bir siyaset güttüğünü belirten Şener, şunları kaydetti:

''Ülkemizde birlik ve beraberlik, kardeşlik olsun. Bizim inancımızın derinliklerinde insan vardır. Bizim yanımızda halkımız vardır. Siyasette tek gücün insan olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin sevgiye, dostluğa ihtiyacı vardır. Türkiye Partisi merkez partidir. Kendi insanına dayalı siyaset yapmaktadır. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye yerleştireceğiz. Halkımızın taleplerine, ihtiyaçlarına, denetimine açık bir yönetim inşa etmek lazım. Türkiye Partisi onun için geliyor.''

Şener, hükümetin izlediği politikayla tarım ve hayvancılığı yok ettiğini savunarak, ''Çiftçiyi mahvettiler. Çiftçiyi perişan ettiler. Tarım birliklerini bitirdiler. Böyle bir politika olamaz. Bunların elinde Türkiye üretemez bir ülke haline gelmiştir'' dedi.

''Demokratik açılım'' tartışmalarına da değinen Şener, ''Bu ülkedeki tüm yurttaşlarımızın kardeşlik duygusu içinde kenetlenmesinden yanayız. Ancak Başbakan ve hükümeti, açılım derken bu ülkede kavgayı, gürültüyü, kini, nefreti, ayrıştırmayı derinleştirmiştir. Yanlış bir kulvara girmiştir. Ülkeye zarar vermektedir. Türkiye Partisi olarak sorumluluk duygusu içinde vatandaşı tahrik edecek, karşılıklı kin ve düşmanlık duyguları yayacak üslup ve tavırlardan uzak durmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.

Şener, konuşmasının ardından partisinin ilçe teşkilatının açılışını yaptı.