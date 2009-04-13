Şener yeni partiyi kuruyor

Abdüllatif Şener, 29 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından, uzun süredir beklenen yeni partiyi kuruyor



AKP’den ayrıldıktan sonra Yeni Oluşum Hareketi adı altında siyasi çalışmalarını sürdüren Devlet eski Bakanı ve Başbakan eski Yardımcısı Abdüllatif Şener, 29 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından, uzun süredir beklenen yeni partiyi kuruyor. Şener’in, 26 Nisan Pazar günü aralarında eski milletvekili ve bakanların da olduğu 40’a yakın kurucu isimle birlikte partisinin kuruluşunu açıklaması bekleniyor. Şener, 27 Nisan’da da İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluş dilekçesini sunacak.



Daha önce yaptığı açıklamada, 29 Mart seçim sonuçlarını “Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı” olarak değerlendiren Şener, beklenen partiyi 20 Nisan’dan sonra kuracaklarını bildirmişti.



Hedef 2011 seçimleri



22 Temmuz seçimleri ve 29 Mart yerel seçimlerini partileşme çalışmalarını yürüterek geçiren Şener ve partisinin hedefi ise 2011’deki genel seçimler olacak. Hazırlıklarını ve çalışmalarını önümüzdeki genel seçimlere göre yürüten Şener, partisinin kadrosuna ilişkin işareti ise bir röportajında “Önümüzdeki dönem, ekonominin hep gündemde olacağı bir dönem... Onun için partinin kuruluşunda da ekonomi ağırlıklı bir kadro oluşturmayı planlıyorum. İktisadi konularda kamuoyunun bildiği, liyakatine, birikimine inandığı isimler bu parti çatısı altında olacak. Ama olanların ötesinde hangi düşünceye hangi eğilime sahip olursa olsun, bu ülkedeki bütün düşünen insanlar bizim kadromuzdur.”sözleriyle vermişti.

