Şener: Wikileaks'e bak, niye bıraktığımı anla

T24 - TP lideri Abdüllatif Şener, ''Hâlâ soruyorlar bakanlığı niye bıraktım diye... Yanıtı Wikileaks belgelerinde'' dedi. TP lideri Şener: ''Bakanlığı niye bıraktığımın yanıtı Wikileaks belgelerinde''





Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde partisinin düzenlediği toplantıda yaklaşık 150 kişilik gruba hitaben konuşan Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, ''Hâlâ gittiğim yerlerde soruyorlar bana 'Niye bıraktın?' diye. Bu sorunun yanıtı, Wikileaks belgelerinde çıktı.

Habertürk'ün haberine göre Şener, 'Hükümette o kadar çok yolsuzluk var ki bir bakan bıkıp usandı istifa etme noktasına geldi' diyor'' dedi. Şener şöyle devam etti:

''Başbakan'ın 3 tane dosyası var. Vekiller bu dosyayı Meclis'te oylayabilirler mi?" diyen Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, ''Bu hukuk düzeni ile kimse hesap soramaz. 16 yıl boyunca milletvekilliği yaptım. Benim de dokunulmazlığım vardı ve kimse benden de hesap soramıyordu. Çünkü benim hakkımda tek bir dokunulmazlık dosyası yoktu. Kolay mı sanıyorsunuz, vekilliği, bakanlığı bırakacaksınız, dokunulmazlık gömleğini çıkaracaksınız? Sizin dokunulmazlığınız var, benim yok. Kim kimden hesap soracak hodri meydan, hodri meydan diyelim.

Hâlâ gittiğim yerlerde soruyorlar bana 'Niye bıraktın?' diye. Bu sorunun yanıtı, Wikileaks belgelerinde çıktı. Belgelerde 'Hükümette o kadar çok yolsuzluk var ki bir bakan bıkıp usandı istifa etme noktasına geldi' diyor. O bakanın kim olduğundan bahsetmiyor ama kim olduğu belli! 'Niye bıraktı?' diye sorarlarsa 'ABD, okyanus ötesinden öğrendi siz neden hâlâ öğrenemediniz' diye yanıt verin'' şeklinde konuştu. Şener, konuşmasının ardından belde halkıyla sohbet eti.



