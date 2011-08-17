-Şener, Vardar ve Sidal PFDK'da İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor Kulübü'nün yanı sıra bordo-mavili kulübün başkanı Sadri Şener, Beşiktaş Kulübü yöneticisi Sinan Vardar ve Kasımpaşa Futbol Şube Sorumlusu Süha Sidal'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Kulübü ve başkanı Sadri Şener'in yanı sıra Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Sinan Vardar ve Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Süha Sidal'ın PFDK'ya sevk edildiği belirtilerek, ''Söz konusu kulüp ve yöneticiler, sportmenliğe aykırı beyanları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi'' denildi.