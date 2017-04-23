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Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor

Şen, Palamutbükü'nden 10 dönüm arazi satın aldı

23 Nisan 2017 11:59

Oyunculuktan ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatıran usta oyuncu Şener Şen, son olarak turizmin gözde merkezlerinden Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Palamutbükü’nden 10 dönüm arazi satın aldı. Şen’in denize sıfır konumdaki arazisinde yer alacak 19 villalık havuzlu sitenin yapımına başlandı.

Datça'nın en gözde koyu

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, usta oyuncunun Datça’nın en gözde koylarından Palamutbükü’ndeki arazisinden başka Rumelihisarı ve Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde iki binası, Etiler’de ise lüks bir dairesi bulunuyor.

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Şener ŞenMuğlaDatça ilçesiPalamutbükü

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