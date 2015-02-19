Şener Şen'e Nürnberg'de onur ödülü

Almanya'nın Nürnberg kentinde 13 Mart'ta başlayacak olan '20. Nürnberg Türk-Aman Film Festivali' Yavuz Turgul’un yönettiği 'Eşkiya' ile açılış yapacak. Festivalde Yavuz Turgul ve Şener Şen'e onur ödülü verilecek

2015 yılında dünya çapında üne kavuşmuş olan Alman oyuncu Hanna Schygulla, Türkiye’nin sevilen oyuncusu Şener Şen ve yönetmenlik - senaryo yazarlığı konusunda referans kabul edilen Yavuz Turgul’a festivalin onur ödülü verilecek.

Taner Tüzün'ün DHA'da yer alan haberine göre, onur ödülü alacak üç sanatçıyı birleştiren ortak olgu ise yüksek kalite anlayış ve standartlarıyla kendi ülkelerinde nesilleri kalıcı olarak etkilemiş olmaları.

Fassbinder’den sonra Ettore Scola, Carlos Saura ve Jean-Luc Godard gibi Avrupa’nın en etkili yönetmenlerle birlikte çalışan Hanna Schygulla 1993 yılında Erden Kıral’ın yönettiği Mavi Sürgün adlı filmde de rol aldı. En son calışmalarından biri de Fatih Akın’ın Yaşamın Kıyısında adlı filmdeki rolü. Festival Türkiye sinemasının başarılı yapıtı Mavi Sürgün‘ü 20 yıldan sonra yeniden seyirci ile buluşturacak.

Şener Şen’in kariyeri olağanüstü bir şekile sürekli zirvede kaldı. Tiyatro aşığı olarak ilk başlarda figüran olarak çalıştığı tiyatrodan 70‘li yıllarda sinemaya geçiş yapan Şener Şen komedi filmlerinin vazgeçilmez starı oldu ve özellikle 80‘li yıllarda Türk sinemasına yön verenlerden biri oldu.

Gazetecilik eğitimi ve gazeteci olarak ilk deneyimlerinden sonra senaryo yazarı olarak sinemaya geçiş yapan Yavuz Turgul, hızla 80‘li yılların en başarılı en nitelikli ve gişesi en bol filmlerinin yazarı oldu. Günümüzde de hala Türkiye’nin senaryo referansı olarak kabul ediliyor.

22 Mart’a kadar sürecek film festivalinde en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, ve seyirci ödülü verilecek.