Şener Şen yeni bir filmle beyazperdeye dönüyor

Türk Sinemasının usta ismi Şener Şen, Yavuz Turgul'un yeni filminde, 1980 tarihli 'Banker Bilo'da olduğu gibi holding patronu rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

20 yıldır sadece Yavuz Turgul’un filmlerinde rol alan Şener Şen, geleneği yine bozmadı. Son olarak 2010 yılında ‘Av Mevsimi’nde birlikte çalışan ikili, yeni bir film için kolları sıvadı. Usta yönetmen, ismi henüz netleşmeyen projesinin senaryosunu tamamladı.

Şener Şen'in, detayları sır gibi saklanan filmde, 1980 tarihli ‘Banker Bilo’da olduğu gibi yine holding patronu olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Gösterim tarihi önümüzdeki sezon olarak belirlenen filmde, usta oyuncuya eşlik edecek isimler yakında netleşecek.

Şener Şen, Yavuz Turgul’un yazıp Ertem Eğilmez’in yönettiği 1980 tarihli ‘Banker Bilo’ filminde İlyas Salman ile başrolü paylaşmıştı.