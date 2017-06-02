"Şener Şen, Yavuz Turgul yüzünden erken emekli oldu"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Aydemir Akbaş'ın Şener Şen için kullandığı "korkak" ifadesiyle ilgili olarak "Yıllardır benim söylediğimi dile getirmişler. Seyircinin izlenimi de, dizi sektörünün, sinema camiasının, oyuncuların hissiyatı da bu işte" dedi. Semercioğlu, "Yavuz Turgul yüzünden erken emekli oldu Şener Şen. Yavuz Turgul yüzünden Türkiye’nin en başarılı, en komik, en usta oyuncusunu doya doya izleyemedik" görüşünü dile getirdi.

Cengiz Semercioğlu'nun "Şener Şen’i eleştiren oyuncular haksız mı?" başlığıyla yayımlanan (2 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Kendi filmini çekmeye hazırlandığını söyleyen Buğra Gülsoy, “Keşke Şener Şen’le çalışabilsem ama Yavuz Turgul’dan başkasıyla çalışmıyor” dedi...

Hemen ardından Aydemir Akbaş, Şener Şen’i korkak olmakla suçladı, “Yavuz Turgul’un arkasına girmiş o ne derse ayak uyduruyor. Fazla bir iş yapmıyor çünkü korkak” dedi...

Yıllardır benim söylediğimi dile getirmişler.

Seyircinin izlenimi de, dizi sektörünün, sinema camiasının, oyuncuların hissiyatı da bu işte...

Yavuz Turgul yüzünden erken emekli oldu Şener Şen.

Yavuz Turgul yüzünden Türkiye’nin en başarılı, en komik, en usta oyuncusunu doya doya izleyemedik.

77 yaşındaki Al Pacino, son 10 yılda 14 filmde oynamış.

Bir yaş küçüğü Şener Şen’in son 20 yılda oynadığı film sayısı 4...

Yavuz Turgul’un ne zaman keyfi gelirse...

Aydemir Akbaş’ın “Şener Şen korkak” dediği de bu işte.

Başkasıyla çalışmaya çekiniyor, başarısız olmaktan korkuyor, Yavuz Turgul dışında kimseye güvenmiyor,

Sanki Yavuz Turgul da onu alıp, Nuri Bilge Ceylan gibi Cannes’da ödüllere taşıdı...

Git yetenekli genç bir yönetmenin filminde oyna, git bir TV filmi çevir, hadi reyting kanalında görünmek istemiyorsun git bir dijital platformun dizisinde konuk oyuncu olarak görün...

Yok...

Git bir festival filminde küçük bir rol al...

Olmaz...

Hadi bunları yapmıyorsun hiç değilse tiyatro sahnesine çık...

O da yok...

60 yaşından beri emekli hayatı yaşıyor Türk sinemasının en büyük oyuncusu...

İşte o yüzden ‘korkak’ diyorlar Şener Şen’e, o yüzden genç oyuncular sitem ediyor...

Ben yıllar önce “Yavuz Turgul yüzünden Türkiye komiğini kaybetti” diyerek cini şişeden çıkardım, şimdi oyuncular da aynı şeyi söylemeye başladı.