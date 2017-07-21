T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şener Şen ve Yavuz Turgul'u yeniden buluşturan Yol Ayrımı'nın çekimleri tamamlandı

Film, 10 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak

21 Temmuz 2017 13:12

Yavuz Turgul ile usta oyuncu Şener Şen’i tekrar bir araya getiren Yol Ayrımı‘nın çekimleri tamamlandı.

Yapımını TMC, yapımcılığını ise Erol Avcı’nın üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak’ın yaptığı Yol Ayrımı, 100 kişilik ekibin 8 haftalık emeğiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmde Mazhar Kozanlı’yı canlandıran Şener Şen’e; Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.

Film; duygusuz ve acımasız iş adamı Mazhar Kozanlı’nın, geçirdiği bir trafik kazası sonucu ölümden dönmesiyle kendi iç dünyasında yaşadığı hesaplaşmayı beyaz perdeye taşıyor.

Geleceğiyle ilgili kararlar vermeye başlayan Mazhar; annesini, eşini ve öz evlatlarını karşısına almak uğruna geçmişiyle yüzleşir. Tam da burada yol ikiye ayrılır ve Mazhar, herkesin hayatını değiştirecek yolu tercih eder.

Film, 10 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.

 

ETİKETLER

Yol AyrımıŞener Şensinemafilm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24