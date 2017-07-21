Şener Şen ve Yavuz Turgul'u yeniden buluşturan Yol Ayrımı'nın çekimleri tamamlandı

Yavuz Turgul ile usta oyuncu Şener Şen’i tekrar bir araya getiren Yol Ayrımı‘nın çekimleri tamamlandı.

Yapımını TMC, yapımcılığını ise Erol Avcı’nın üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak’ın yaptığı Yol Ayrımı, 100 kişilik ekibin 8 haftalık emeğiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmde Mazhar Kozanlı’yı canlandıran Şener Şen’e; Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.

Film; duygusuz ve acımasız iş adamı Mazhar Kozanlı’nın, geçirdiği bir trafik kazası sonucu ölümden dönmesiyle kendi iç dünyasında yaşadığı hesaplaşmayı beyaz perdeye taşıyor.

Geleceğiyle ilgili kararlar vermeye başlayan Mazhar; annesini, eşini ve öz evlatlarını karşısına almak uğruna geçmişiyle yüzleşir. Tam da burada yol ikiye ayrılır ve Mazhar, herkesin hayatını değiştirecek yolu tercih eder.

Film, 10 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.