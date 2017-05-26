Şener Şen ve Yavuz Turgul, 'Yol Ayrımı'nda

Bir süredir aynı projede buluşacakları konuşulan oyuncu Şener Şen ve yönetmen Yavuz Turgul'un "Yol Ayrımı" filminin çekimlerine başladığı ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, yedi yıl aranın ardından yönetmen koltuğuna oturan Yavuz Turgul, ‘Eşkıya’, ‘Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’, ‘Muhsin Bey’ ve ‘Av Mevsimi’ gibi pek çok filmde birlikte çalıştığı Şener Şen’e yine başrolü verdi. TMC’nin yapımcılığındaki ‘Yol Ayrımı’nda ayrıca Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Tilbe Saran ve Mert Fırat’ın da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor. İstanbul’da çekimlere başlayan ekibin, ilk fotoğrafları medyaya yansıdı.

Mazhar Kozanlı’ya hayat veren Şen, hayatını babasından devraldığı tekstil imparatorluğunu büyütmeye adayan ve bunun için acımasız yöntemler izlemekten çekinmeyen bir karakteri canlandırıyor. Geçirdiği ağır trafik kazası sonrası farklı bir yaşam seçmeye karar veren Kozanlı’nın karşısına ilk çıkanlar aile fertleri olacak.