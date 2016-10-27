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Şener Şen: Son dönemde film teklifleri gelmiyor

"Seyahatte miyiz ki geri dönelim arkadaşlar"

27 Ekim 2016 13:22

Usta oyuncu Şener Şen, son dönemde film teklifleri almadığı için ekranda yer almadığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, Şener Şen, önceki akşam Asmalımescit’teki Mari adlı mekânda akşam yemeği yedi. Mekân çıkışı Türk Halk Müziği yorumcusu Züleyha ile birlikte İstiklal Caddesi'nde objektiflere takılan 74 yaşındaki oyuncu, “Sizi, yakın zamanda bir dizi projesinde görebilecek miyiz?” sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi. Film teklifleri alıp geri çevirdiği iddia edilen Şen, “Setlere geri dönmeyi düşünmüyor musunuz?” diye soran gazetecilere, "Seyahatte miyiz ki geri dönelim arkadaşlar" diye cevap verdi. Şener Şen, sanılanın aksine teklif almadığını söyledi.

 

"İlyas ile görüşmedik"

 

Yakın arkadaşı İlyas Salman'ın Aydın'da karakolluk olması hakkında gelen sorulara ise "Evet olayı duydum, üzüldüm. Görüşemedik ama biz İlyas ile genelde görüşüyoruz" dedi.

Şener Şen son olarak 2010 yılında Av Mevsimi filminde cinayet masası polisi Avcı Ferman'ı canlandırmıştı.

 

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Şener Şenfilm teklifleri gelmiyorsetlerAsmalımescit

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