Şener Şen ifade verdi

T24 - Ünlü sanatçı Şener Şen, Sarıyer’deki villası nedeniyle mahkemelik oldu. Aralarından Şener Şen, tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ve TRT eski genel müdür yardımcılarından Serpil Akıllıoğlu’nun da bulunduğu Sinemköy Sitesi’nin 27 sakinini adliyelik eden süreç, 2007 yılında başladı.







Sitede oturan sigortacı Tarkan Türeci, 4 yıl önce park yeri nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü diğer site sakinlerinin, imara aykırı olarak kaçak yapılaşma yaptıklarını öne sürerek belediyeye şikayette bulundu. Sitede incelemede bulunan Sarıyer Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, tripleks villaların zemin katında 9’ar metrekarelik eklentiler olduğunu ve bu durumun mevcut ruhsatlı projeye aykırı olduğunu tespit etti. Belediye, Şener Şen’in de aralarında bulunduğu site sakinlerine, kaçak yapıları yıkmaları için 15 günlük süre verdi.





‘İMAR KİRLİLİĞİ YARATTI’



Ancak verilen süre içerisinde eklentiler yıkılmayınca belediye encümeni, 27 Kasım 2008 tarihinde kaçak eklentilerin yıkımına ve site sakinlerine 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında para cezaları kesilmesine karar verdi. Şener Şen, yıkım kararının iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunurken, konuyla ilgili olarak bir soruşturma da Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı başlattı. Soruşturma sonucunda Şener Şen hakkında ‘imar kirliliğine neden olmak’ suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.





Villaya iskan bu haliyle verildi



Şener Şen, önceki gün yapılan duruşmada ‘şüpheli’ sıfatı ile hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Şen, villayı 19 yıl önce satın aldığını belirterek şunları söyledi: “1992 yılında kooperatif üyeliğini adını hatırlamadığım bir üyeden devraldım. O günlerde sadece evin yan tarafındaki kapıyı kapattırdım ve ön taraftan giriş yapılması için tek kapılı hale getirdim. Villalar için iskanı ise 1997 yılında aldık. Yani iskan, bu haliyle verildi. Durum bundan ibaret, beraatımı istiyorum.”