Şener Şen: Herkes aklını başına alsın, bu cinnet halinden kurtulmazsak sonumuz iyi değil

Toplumsal eylemlere katılmadığı gerekçesiyle sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Şener Şen, “Meğer ne kadar sevgisizmişiz. Türkiye’de herkesin aklını başına toplaması lazım. Bu cinnet halinden kurtulmazsak sonumuz iyi değil” dedi.

Şener Şen, Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen 20. Türk - Alman Film Festivali kapsamında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada kendisini hedef alan eleştirilere cevap verdi.

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre "Sadece birkaç cümle söyleyip gideceğim." diyen Şen şunları söyledi:

"Meğer ne kadar sevgisizmişiz... Meğer ne kadar hoşgörüden yoksunmuşuz... Halkına ileri demokrasiyi layık görmeyen iktidarlar yüzünden sıradan vatandaşlar benimle aynı görüşten değilsin diye birbirleriyle kavgaya tutuşuyorlar. Türkiye’de herkesin aklını başına toplaması lazım. Bu cinnet halinden kurtulmazsak sonumuz iyi değil."

Anımsanacağı üzere, 20. Türk- Alman Film Festivali sırasında seyircilerin sorularını yanıtlayan Şen, bir seyircinin “Toplumsal eylemlere neden katılmıyorsunuz?” sorusunu “Oyuncunun ödevi, yaptığı filmlere hayat görüşünü yansımaktır. Bilfiil politikanın içinde olma, siyasetin içinde olma başka bir alandır. Bunu da sadece eylem yapan, hayatta başka hiçbir şey yapmayan, güzel film sevdalısı olmayanlara bırakıyoruz” diye yanıtlaması üzerine sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

'Şener Şen'in bir filmle uyandırdıkları etki birçok siyasi faaliyetten fazladır'

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şener Şen ve Uğur Yücel’in bir filmle uyandırdıkları etki birçok siyasi faaliyetten fazladır. Candır ikisi de. Linç etmeyelim. Ettirmeyelim” diye yazmıştı.

Zuhal Olcay'dan tepki

En son, Berkin Elvan için hazırlanan ve aralarında Tarık Akan, Cahit Berkay gibi ünlü isimlerin yer aldığı "hayatı durdurun" videosunda yer alan Zuhal Olcay ise , Hürriyet'ten Onur Baştürk'e verdiği demeçte Şner Şen'e tepki göstererek şunları söyledi:

"Sadece evlerimizden, güvenli ortamlarımızdan bir şeyler yazıp, “Hah bugün de görevimi yaptım” deyip huzur içinde uyuyoruz. Bir de geçenlerde şuna takıldım; Şener Şen demiş ya, “Ben eylemlere vakit ayıramayacak kadar sinemayı çok seviyorum” diye. Kendini yanlış mı ifade etti acaba diye düşündüm. Çok düşündürücü bir yanıt ve acıklı. Peki Picasso’yu, Sartre’ı, Marlene Dietrich’i ya da günümüzden Sean Penn’i nereye koyacağız? Picasso meşhur Guernica tablosunu yapmış ama faşistlere karşı lafını da söylemiştir."