T24- Ünlü oyuncu hakkında Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "imar kirliliğine neden olmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.



Aralarından Şener Şen, Ali Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Ediz Sencer Divitçioğlu bulunduğu Sarıyer Demirciköy’deki "Sanatçılar Sitesi" sakini toplam 27 kişiyi adliyelik eden süreç 2007 yılında başladı.



Site sakinleriyle "park yeri" nedeniyle anlaşmazlığa düşen sigortacı Tarkan Türeci, komşularını, 27 Temmuz 2005 tarihli "yapı tatil tutanağı"na aykırı olarak villalarına kaçak eklentiler yapmakla suçlayıp, Sarıyer Belediyesi’ne şikayet etti.





Şikayet üzerine harekete geçen İmar Müdürlüğü ekipleri, tripleks villaların zemin katında 9’ar metrekarelik eklentiler yapıldığını ve bu durumun mevcut ruhsatlı projeye aykırı olduğunu tespit etti.



Yıkım kararı verildi



Belediye, site sakinlerine kaçak olarak tespit edilen yapıların yeniden eski haline getirilmesi için 15 günlük süre verdi. Ancak verilen süresi içerisinde bu uygulama yerine getirilmedi. Bunun üzerine Sarıyer Belediyesi Encümeni, 27 Kasım 2008’de kaçak eklentilerin yıkımına, site sakinlerine de 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında değişen para cezaları kesilmesine karar verdi.



Site sakinleri yıkım kararının iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Ancak bu davadan da istenilen sonuç çıkmadı. Tüm bu süreçte Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.



Şener Şen hakkında dava açıldı



Vatan gazetesinde yer alan habere göre; kendisi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Şen, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.



Söz konusu villayı 1992’de satın aldığını belirten Şen, yalnızca evinin yan tarafındaki kapısı kapatıp, ön taraftan giriş yapılmasını sağladığını iddia etti.



Savcılık, geçtiğimiz günlerde soruşturmasını tamamladı. Şen hakkında, Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "imar kirliliğine neden olmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

