Şener Şen: Eylemlere katılmıyorum, hayat görüşümü filmlerle veriyorum

Şener Şen ve Uğur Yücel, Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen Türk-Alman Film Festivali’nde seyircilerin sorularını yanıtladı. Toplumsal eylemlere neden katılmadığını soran bir seyirciye Şen, bir oyuncunun hayat görüşünü filmleri aracılığıyla vermesi gerektiğini söyledi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde devam eden 20'nci Türk-Alman Film Festivali kapsamında Onur Ödülü alan aktör Şener Şen ile Uğur Yücel festivalin ikinci gününde gösterilen 'Muhsin Bey' filminin ardından seyirci ile buluştu.

Söyleşiyi Festival Başkanı Adil Kaya yönetti. Doğan Haber Ajansı’ndan Taner Tüzün’ün haberine göre, Kaya, Şener Şen'e, 1992 yıllarında Türkiye'de seyirci sayısının 5-6 milyon olduğu halde bu rakamın son yıllarda 60 milyonu bulduğunu ve bu ilgiyi neye bağladıklarını sordu. Şen, Türkiye'nin hiçbir kurala girmediğini, farklı bir millet olduğumuzu belirterek "Türk insanı filmlerde kendine ait hikâyeler buluyor" dedi. Uğur Yücel ise şöyle konuştu: "Amerikan filmleri görsel efektlere önem vererek, ilgiyi kendisine çekmeye çalışıyor, ama artık bu görselliği insanlarımız cep teflonlarında buluyor. Sinemaya giden filmin afişine bakarak cebimdeki 7 lirayı hangi filme versem diyor. Bakıyor komedi var, neşeli vakit geçirmek için o filme gidiyor. O zaman Türk halkı da komedi filmlerine rağbet ediyor."

Benden bu kadar

Sinema ve tiyatronun toplumsal içerikli mesajlar vermesi gerektiğini söyleyen bir seyirci, "Sizi neden bu tür toplumsal içerikli olaylarda ve gösterilerde göremiyoruz" sorusunu yöneltince Şener Şen’in cevabı şöyle oldu: "Filmlerde sosyal içerikli mesajlar da var dediniz. Sonra dediniz ki; 'Yürüyüşlerde sizi görmüyoruz.’ Şimdi o kadar ayrı alanlar ki. Bir oyuncunun ödevi, yaptığı filmlere hayat görüşünü yansıtmaktır. Bilfiil politikanın içinde olma, siyasetin içinde olma başka bir alandır. Bunu da biz sadece eylem yapan, hayatta başka hiçbir şey yapmayan, güzel film sevdalısı olmayanlara bırakıyoruz. Benden bu kadar."