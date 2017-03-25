T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şener Şen, beyazperdeye dönüyor

Şen’in, ‘Banker Bilo’da olduğu gibi yine bir holding patronunu canlandıracağı iddia ediliyor

25 Mart 2017 19:51

Son olarak 2010 yapımı Av Mevsimi’nde rol alan usta oyuncu Şener Şen, Yavuz Turgul’un senarist ve yönetmenliğini üstleneceği yeni filmiyle beyazperdeye geri dönecek.

Ertem Eğilmez’in 1989 yılındaki ölümünün yalnızca yedi filmde yer alan Şen, Şerif Gören’in 1993 yapımı Amerikalı filmi haricinde, tamamen Yavuz Turgul‘un filmlerinde rol aldı. Bu dönemde sırasıyla Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni(1990), Gölge Oyunu(1992), Eşkiya(1996), Gönül Yarası(2005), Kabadayı(2007) ve son olarak 2010 yapımı Av Mevsimi’nde Turgul’la çalışmış olan Şener Şen, yine bir Yavuz Turgul filmiyle beyazperdeye dönme hazırlığında.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yavuz Turgul’la Karaköy’de buluşan Şen yeni projeyi konuştu. Mekâna akşam saatlerinde gelen ikiliye, aralarında yapımcı Mine Vargı’nın da olduğu üç kadın eşlik etti. Şen, Turgul ve Vargı’nın ismi henüz açıklanmayan yeni filmlerinin ayrıntılarını konuştukları öğrenilirken filmde Şen’in, ‘Banker Bilo’da olduğu gibi yine bir holding patronunu canlandıracağı belirtiliyor.

ETİKETLER

Şener ŞenYavuz Turgul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24