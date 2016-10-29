Şener Şen açıkladı: Dizi setlerine dönecek mi?

Şener Şen, tekrar dizi setlerine dönüp dönmeyeceğine dair, "Normal sürelere çekilirse o zaman düşünülebilir" dedi.

İlk bölümü 29 Ekim 1998'de yayınlanan İkinci Bahar'ın 18. yıl dönümü nedeniyle; dizinin mimarı Yavuz Turgul'un kızı Nisan Turgul, oyuncularla röportaj yaptı.

Ranini TV'de yayınlanan röportajda dizinin başrol oyuncusu Şener Şen tekrardan dizi yapmak istiyor musun? sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bizim yaptığımız zamanda süreler mantıklıydı. Ben bütün bir gecenin bir dizi tarafından gasp edilmesinin büyük bir yaratım zafiyetine yol açtığını düşünüyorum."

"Kısalırsa dönerim"

Şen sözlerine şöyle devam etti:

"O zaman ritim duygusu kayboluyor, yavaşlık, bol müzik, bol resim bol manzarayla bu 3 saati doldurma endişesi oyuncuda da yönetmende de yazarda da hissediliyor. E galiba alan memnun satan memnun ki olanlar bütün şiddetiyle devam ediyor. Ama ben bunun pek sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Normal sürelere çekilirse o zaman düşünülebilir."

"Sinema heyecanlandırıyor"

Dizi setlerinin özlemediniz mi sorusu üzerine Şener Şen "Sinema beni daha çok heyecanlandırıyor. Sinemada kendimi daha özgür hissediyorum. Dizide sizin dışınızda başka etmenler de giriyor devreye. Mutlaka 3 saate uygun, kanalın programı var, yapımcının stratejisi var, günler değişiyor, sizin dışınızda bir şeyler oluyor. Sinemada biz direkt seyirciyle muhatap oluyoruz, hata yaptıysak da cezasını biz çekiyoruz" diye cevap verdi.

İkinci Bahar şimdi tutar mı?

Şimdiki dizilerin birbirinden çok etkilendiğini görüyorum. Bir şey tuttuysa ona benzer bir iş nasıl yapılır diye çalışıyorlar. Onun yerine özgün bir şey yaratmaya çalışsalar diye düşünüyorum.

"İnsanın temel duyguları var"

Hepimiz insana ait şeyleri konuşuyoruz. Bu dizi bugün yayınlansa veya çekilse belki çocuklar en fazla telefonla biraz daha uğraşırlar. Sosyal medyaya girer, günümüzün trendlerini uygularlar ama Ali Haydar yine özel karakteri ve yapısıyla ilgi çeker. İnsanın temel duyguları var. Aşk, tutku, ölüm, bir şeye sahip olma, çocuk, baba ve anne olma.

"Yine tutar"

Bunlar insanın değişmeyen duyguları. Gene ben başarılı olacağını düşünüyorum. Fonda değişiklikler olur ama yine tutar. O zaman gemiye binip yurtdışına gitme var hayal olarak şimdi başka bir şey konulur. Gene bir yerden kaçma duygusu, bir yere gitme, bulunduğu ortamı terk etme duygusu insana ait bir şey. Hepimiz Ali Haydar gibi babamız olsun istiyoruz ama öyle değil, kardeşler dayanışması olsun istiyoruz ama olmuyor.