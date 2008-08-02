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Politika

Şener: Şansım arttı

02 Ağustos 2008 03:00

Yeni siyasi parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, AKP’nin kapatılmamasının kendi şansını azaltmadığını belirterek, "Tersine şansımın artığını düşünüyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı değerlendiren Şener, "Her halukarda, güçlü ve yeni siyasete olan ihtiyaç sürüyor. Ben de hiç değilse artık birtakım yakıştırmalardan uzak siyaset yapabilme imkanını yakaladım" dedi. "Yakıştırmalardan neyi kastediyorsunuz?" sorumuza Şener, "İhanet ediyor, parti kapatılacak, mirasına konacak’ gibi ithamlar vardı ya, onları kastediyorum" yanıtını verdi.

Sınırı aşmayın uyarısı

Şener, Yüksek Mahkeme’nin kapatma vermemesine rağmen 10 üyenin "laikliğe karşı odak" görüşünde olmasını ise şöyle değerlendirdi: "Bu kararın elbette bir anlamı var. Burada Türkiye’deki siyasi partilerin, siyaset yapacağı hukuki çerçevenin ne olduğuna dair vurgu var. Yüksek Mahkeme ’bu sınırları aşmayın’ diye ihtarda bulunmuştur. Ama bu tartışmanın ’hukuki bir değeri var mı’ diye sorulursa bence yoktur." Çankaya’nın Yıldız semtinde büro tutulduğunu ve yeni parti çalışmalarını burada sürdüreceğini anlatan Şener, yeni parti zamanlamasını gelecek seçimlerin etkileyeceğini söyledi.

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