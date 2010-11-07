-ŞENER, REFERANDUM'A "EVET" DİYECEK SİVAS (A.A) - 11.07.2010 - Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, ''12 Eylül Anayasasında değişiklikleri içeren bu Anayasaya, halk oylamasında 'evet' diyeceğiz. Çünkü bir Anayasa değişikliğini 'o anda iktidarda kim var' diye yorumlamak doğru değildir'' dedi. Bazı festival ve şenliklere katılmak üzere Sivas'a gelen Şener, doğum yeri olan Yıldızeli ilçesine bağlı Demircilik Köyünün girişinde partililer tarafından karşılandı. Burada basın mensuplarına Anayasa Mahkemesi değişikliğiyle ilgili görüşlerini anlatan Şener, 12 Eylül 2010'da milyonlarca insanın sandık başına gideceğini belirtti. Vatandaşların bu değişikliğe 'evet' ya da 'hayır' diyeceklerini ifade eden Şener, kamuoyunda bu konunun bir ayrışmaya, kavgaya dönüştüğünü söyledi. Siyasetin son 3 yıldır halkın dertlerini, sorunlarını çözmek yerine sürekli kavga yapmak suretiyle halkı ayrıştırmaya ve onun üzerinden oy almaya yöneldiğini savunan Şener, bu tavrı yanlış gördüklerini belirterek, ''Bu ülkede işsizlik sorunu vardır. Bu ülke de çiftçinin sıkıntısı vardır, esnafın sorunları vardır. Bu ülkede yaşayan insanlar var olmak, güçlü olmak geleceğe ümitle yürümek istemektedirler ama sosyal siyaset bunların çözümüyle uğraşmak yerine, sürekli kavga etmek suretiyle vatandaşı ayrıştırmaya çaba harcamaktadır'' dedi. Terör olaylarının arttığına da dikkati çeken Şener, terörün 1984 yılından bugüne kadarki süreç içerisinde zirve yaptığını, daha önceki yıllarda görülmedik oranda terör olaylarında artış olduğunu belirtti. Bu noktada da siyasi sorumluluk olduğunu anlatan Şener, ''Hükümet, Başbakan neyi yanlış yapmıştır da terör olayları artmıştır. Bunun hesabını vermek zorundadır ve gerekli tedbirleri, önlemleri de almak zorundadır'' dedi. 'Sivil bir Anayasa hazırlanabilirdi'' diyen Şener, şunları kaydetti: ''12 Eylül Anayasası bir tarafa bırakılabilirdi ama iktidar, bir sivil hazırlama başarısını gösterememiştir. Bu bir hukuk reformu değildir. Çünkü hukuk reformu dediğimiz şey dağın başındaki bir vatandaşımızın bile 'bu memlekette kimse benim hakkımı alamaz, bu ülkede mahkemeler vardır' diye inandığı zaman gerçekleşmemiş olur. Üst yargı organlarının üyelerinin nasıl değişeceğini belirlemek bir yargı reformu sayılmaz ama bununa birlikte 12 Eylül Anayasasında bazı değişiklikleri içeren bir pakettir ve bu paketin içerisinde bulunan pek çok madde tartışılmamaktadır. Genellikle olumlu olarak nitelendirilmektedir. Olumsuz olarak nitelendirilen veya tartışma konusu olan maddeler ise Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. 12 Eylül Anayasasında değişiklikleri içeren bu Anayasaya halk oylamasında 'evet' diyeceğiz. Çünkü bir Anayasa değişikliğini 'o anda iktidarda kim var' diye yorumlamak doğru değildir. Anayasalar kalıcı metinlerdir, soyut ve genel hükümleri içerirler. Dolayısıyla ülkenin ne kazandığını ve ne kaybettiğini değerlendirmek lazım.'' -DEVLET ADAMLIĞI DEVLET ADABINI BOZMAKLA OLMAZ- Partilerinin TBMM'de bir milletvekiliyle temsil edildiğini vurgulayan Şener, devlet protokolüne göre, iktidar, ana muhalefet ve Mecliste grubu bulunan partilerden sonra Türkiye Partisi'nin 4'üncü sırada olduğunu kaydetti. Başbakanın görüşme takvimini açıkladığını, Türkiye Partisi'ni atladığını anlatan Şener, ''Bu devlet adabına uymamak demektir. Devlet adamlığı, devlet adabına uymakla olur. Devlet adabını bozmakla olmaz'' dedi. Şener, Demircilik köyünde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra MERDER bölgesinde düzenlenen yoğurt ve bal festivaline katıldı.