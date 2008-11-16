Şener: Parti seçimden sonra

Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, ülke sorunlarına kalıcı çözüm bulunması için yeni bir parti ve siyasi vizyona ihtiyaç olduğunu anlatırken, Türkiye'nin yeni bir sese, soluğa ihtiyacı olduğunu savundu.



Şener, “Geçmişte söylenen sözler geride kaldı bugün yeni şeyler söyleme zamanı gelmiştir. Türkiye'nin yanlışlıkları ve gidişattaki eksiklikleri, bozuklukları baştan sona değiştirmek için geliyoruz. Bu sorumluluk duygusu içinde kararımızı verdik. Türkiye'nin yeni bir siyasi harekete, yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var. Sizden aldığımız enerjiyle yerel seçimlerden sonra yeni bir siyasi partiyi kurmaya karar verdik” dedi.



Şener, Malatya'da, Aksaç Oteli'nin açılışında yaptığı konuşmada, kente daha önce de geldiğini, ancak bu gelişinde bakan ya da milletvekili olarak dokunulmazlıklarıyla birlikte gelmediğini, bunların hepsini bıraktığını söyledi.



Türkiye'nin yeni bir sese ihtiyacı olduğuna karar verdiklerini anlatan Şener, şöyle konuştu:

''Geçmişte söylenen sözler geride kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı gelmiştir. Türkiye'deki yanlışları, gidişattaki eksiklikleri, bozuklukları değiştirmek, bu ülkede vicdan sahibi, heyecan sahibi, bu ülkenin geleceğinden endişe eden herkesin görevidir. Türkiye'nin yeni bir siyasi harekete, siyasi partiye ihtiyacı var. Sizden aldığımız enerji ile yerel seçimlerden sonra nisan ayında yeni bir siyasi parti kurmaya karar verdik.''



Kuracakları siyasi partinin milletvekili dokunulmazlığına son vereceğini belirten Şener, iktidar olmaları halinde ülkeyi şeffaflaştıracaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

''Gizlilikler, bilinmezlikler, sır perdeleri altında. Türkiye'de kaynakların nasıl dağıtıldığı hiç kimsenin bilgisi dahilinde değildir. Bizim iktidarımızda, internet sayfasında bilgisayarın tuşuna dokunmasını bilen her vatandaş, kamu kaynaklarının, paralarının nerelere dağıtıldığını ekranlarda görecek.''



Türkiye'nin her tarafının yangın yerine döndüğünü ileri süren Abdüllatif Şener, ''Herkes geçim sıkıntısı içinde yaşama mücadelesi veriyor. Ekonomi dibe vurmuş. Geleceğinden endişe etmeyen insan kalmamış'' diye konuştu.



Hükümetin yaptığı iyi bir şey olmadığını iddia eden Şener, ''Bu ülkenin kurumları, bu ülkenin sıkıntılarını çözmek için vardır. Ancak kurumlar arasındaki çatışmalar, bu ülkenin dertleri ve sorunlarını çözülmez hale getirmiştir. Sistemin sorun çözme yeteneği yok edilmiştir. Kavganın, dövüşün, çekişmenin, didişmenin bu ülkede yaşayan hiç kimseye faydası yoktur'' ifadelerini kullandı.



