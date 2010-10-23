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Politika

ŞENER: MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIKLARINI KALDIRACAĞIZ OSMANİYE (A.A)

23 Ekim 2010 20:53

-ŞENER: MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIKLARINI KALDIRACAĞIZ OSMANİYE (A.A) - 23.10.2010 - Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, iktidarlarında milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıracaklarını söyledi. Şener, partisinin Osmaniye il teşkilatı binasının açılışında yaptığı konuşmada, Osmaniye ve ilçelerinde çakılan her çivide kendisinin payının olduğunu kaydetti.  16 yıllık milletvekili ve bakanlığı döneminde hiç bir dokunulmazlık dosyasının bulunmadığını ifade eden Şener, ''Buraya gelirken milletvekili ve bakanlığı bırakıp geldim. Şu anda sizin gibi dokunulmazlığım yok. Benden hesap sormak isteyen varsa, gelsin hesap sorsun. Şu anda mecliste 700'ün üzerinde dokunulmazlık dosyası var. İhaleye fesat karıştırmak gibi her türlü yolsuzlukla ilgili dosya, meclisin tozlu raflarında bekliyor. O işi ben de yaptım, ama hakkımda hiç bir dokunulmazlık dosyası bulunmadı'' dedi. Şener, iktidara geldiklerinde milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıracaklarını, şu anda 3 lira olan mazotun fiyatını 1,5 liraya düşüreceklerini, istihdamın üzerindeki vergileri kaldıracaklarını, yabancılara toprak satışını yasaklayacaklarını bildirdi.

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