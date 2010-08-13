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Politika

Şener, Kurtulmuş görüşmesi olumlu

SP lideri Kurtulmuş, Türkiye Partisi Lideri Şener'le Erbakan'ın ziyaretini değerlendirdi.

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - Saadet Partisi lideri Kurtulmuş Türkiye Partisi Lideri Şener'in Erbakan'ı ziyaretini olumlu bulduklarını da ifade etti.

Saadet Partisi’nde (SP) bugün il başkanları toplantısında yeni bir kongre yapılıp yapılmayacağı kararı alınacak.

Genel Başkanı Numan Kurtulmuş gazetecilere yaptığı açıklamada bugün toplantıda kongre için karar verileceğini ancak görüştüğü arkadaşlarının yeni bir kongre yapılması halinde partinin kan kaybedeceği görüşünde olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Necmettin Erbakan'ın Kurtulmuş Türkiye Partisi Lideri Abdüllatif Şener'le aynı partide siyaset yapma temennisini de "güzel bir düşünce" diye yorumladı. Yapılan bazı yorumlara karşın, Saadet Partisi’nin hiçbir partiyle ittifak görüşmesi olmadığını vurguladı.

Kurtulmuş, görüşmenin zamanlamasıyla ilgili takdiri türk kamuoyuna bıraktıklarını söyledi. Ntv’ye konuşan Kurtulmuş kendisinin liderlik hırsı içinde olmadığını önemli olanın partinin geleceği olduğunu söyledi.

Kurtulmuş ayrıca bugüne kadar Türkiye meseleleriyle ilgili her konuda görüşlerini hem hükümete hem de halka yazılı olarak bildirdiklerini bu sayede Türkiye’nin SP’nin konular hakkındaki görüşlerini bildiğini ifade etti.


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