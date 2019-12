Şener konuşursa AKP sarsılır

Abdüllatif Şener, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç’la birlikte AKP’nin temeline harç koyan dört isimden biri. Kapatılan RP-FP ekiplerinden ayrılarak Necmettin Erbakan’ın menzilinden çıkan bu ekibin kurduğu AKP 3 Kasım 2002 seçimlerinden tek başına iktidar gücüyle çıkınca Şener de “Başbakan Yardımcısı” olarak kabinedeki yerini aldı.Erdoğan-Şener ilişkisi Kemal Unakıtan’ın da etkisiyle kısa bir süre sonra soğudu. Maliye ve önemli ölçüde ekonomi Erdoğan’ın “Abi” diye hitap ettiği Unakıtan’a emanet edilmiş, önce Şener’e bağlı olan Özelleştirme İdaresi ilk AKP hükümeti kurulduktan çok kısa bir süre sonra apar topar Unakıtan’a devredilmişti.Ancak bu soğukluğa rağmen Şener hem Abdullah Gül, hem de Tayyip Erdoğan hükümetlerinde “Başbakan Yardımcısı” olarak yerini korudu. Bu arada AKP’ye içeriden eleştirilerini sürdürdü, ardından 22 Temmuz 2007 seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Milletvekili olmayarak sürdürdüğü AKP yöneticiliği ve üyeliğini de 11 Temmuz 2008’de noktaladı.Bu tarihten sonra yeni parti kuracağını açıklayan Şener, AKP hakkındaki kapatma davası sürerken yola koyulduğu için ihanetle suçlandı. Bu arada AKP tabanı üzerindeki ağırlığı bilinen Bülent Arınç, Şener’in partiden ayrılmasına üzüldüğünü belli etti. Arınç’ın, Başbakan Erdoğan’ın savunduğu Deniz Feneri davası zanlıları için “Eğer yolsuzluk yapmışlarsa Allah belalarını versin” dediğini de burada not edelim.AKP çekirdeğini oluşturan dört isimden biri olan ve iki AKP hükümetinde “Başbakan Yardımcısı” olarak görev alan Şener’in dün Gaziantep’te dile getirdiği “Kuru gürültüyü bırakalım, bu iktidar zamanında dolar milyarderleri türedi. Şu ana kadar kime ne kaynak aktarılmışsa, ne ihale verilmişse halka açıklansın” yolundaki sözlerinin “bir kısım medyanın uydurması” diye geçiştirilmesi zor görünüyor.Abdüllatif Şener, Gaziantep’te yaptığı konuşmayla AKP iktidarını ilk kez net olarak yolsuzlukla suçluyor. AKP iktidarının önemli bir bölümünde “Başbakan Yardımcısı” olması Şener’in bu suçlamaları “bir şeyler bilerek” yaptığını düşündürüyor.Başbakan Tayyip Erdoğan’a, Aydın Doğan’a karşı sergilediği bir üslupla “Açıkla, açıklamazsan ben açıklarım” mesajını veren Şener’in suçlamalarını “içerden” somut bilgilerle temellendirmesini beklemek yersiz olmaz. Şener daha açık konuştuğunda AKP için yeni bir dönem başlayacaktır.Yeni dönemin AKP’ye ne getireceğini merak edenler, AKP’ye benzer oylarla iktidara geldikten sonra yok olan ANAP’ın kısa tarihini gözden geçirebilir!Biz şimdilik AKP iktidarları döneminde en çok değiştirilen mevzuatın Kamu İhale Yasası olduğunu, 10'u geçen değişiklik nedeniyle Avrupa Birliği'nin de hükümeti uyardığını not düşelim...Şener, Gaziantep'teki konuşmasında şunları söylemişti: "Türkiye'de her sorumlu vatandaşın, ülkenin kamu kaynaklarının nereye gittiğinden haberi olması gerekir. Bizim iktidarımız döneminde kamudan ihale almış ne kadar firma varsa onları internet sitemizden açıklayacağız. Nerede bir imar değişikliği yapılmışsa bunu internet sitesinden açıklayacağız. Türkiye'de son zamanlarda yeni yeni dolar milyarderleri türedi. Kuru gürültüyü bırakalım. Gelin şimdiye kadar kime ne kaynak aktarılmışsa onları Başbakanlık internet sitesinden açıklayın ki, kime ne ihale verildiğini, kime ne kadar kaynak aktarıldığını herkes görsün. İşte o zaman şifreler ortaya çıkacaktır."