Şener istifa etti

Abdullatif Şener, isitfasını sunmak için geldiği AKP MKYK'da yaklaşık 15 dakika kaldı.

Abdullatif Şener, AKP MKYK toplantısından çıkışta AKP'den istifa etiğini açıkladı.

Şener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok büyük bir nezaket vardı, aynı nezaketi ben de gösterdim. Tüm arkadaşlarımızda aynı nezaket duyguları içinde oldu. İstifa aslında bir kavga müessesi değildir. Medeni bir müessesedir. Sayın Başbakan nezaket gösterdi. Ve bana söz verdi. Tüm arkadaşlarıma veda konuşmamı yaptım. Sayın Başbakan 'Hayırlı olsun' dediler. Çok büyük bir nezaket vardı.

Siyaset nezih yapılmalıdır. Nezih yapılan siyaset, toplumla uyum için, sistemin gelişmesi için önemlidir. Bu son günde de nezih ilişkiler içerisinde olaylar yaşanmıştır. Vedalaştık ve ayrıldık"



Gazetecilerin ”Arkadaşlarınıza ne söylediniz?” sorusuna ise “Bu tür toplantılarda konuşulanların mahremiyeti vardır” karşılığını verdi. Şener, ”Ayrılırken buruk musunuz” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



Şener'i, AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin aracına kadar uğurladı.



AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı 14.00'te parti genel merkezinde başladı. Gözler, kapatma davası öncesi değerlendirmelerle birlikte son dönemde adı yeni bir parti ile gündemde bulunan Abdüllatif Şener'in üzerindeydi. Şener toplantının başlamasından bir saat sonra AKP Genel Merkezi'ne geldi.

Şener, içeri girerken "MKYK benim için veda toplantısı, helalleşmeye geldim" diye konuştu.





