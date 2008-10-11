Şener: Hükümet krize karşı önlem almadı

Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, hükümet ve muhalefet partilerini eleştirerek kavga, kin ve nefretle oluşturulan siyaset anlayışı ve yapısının zararının tüm Türkiye’yi etkilediğini savundu. Şener, ayrıca bu durumun sistemin çözüm üretme yeteneğini de tasfiye ettiğini söyledi.



Hak-Sen’in 1. Olağan Genel Kurulu’na katılan Şener, burada yaptığı konuşmada hükümet ve muhalefet partilerine yüklendi. Şener, “Bir üniversitede katıldığım toplantı sonrasında ‘Tekrar siyasete girecek misiniz?’ diye soruldu. Orada bulunan eski bir profesör hoca lafa girdi. ‘Ben Şener’in tekrar siyasete girmesini istemem. Çünkü halk kavga etmeyene oy vermez’ dedi. Kavga edeceksin, bağıracaksın, çağıracaksın. Kin ve nefret duygularını sürekli derinleştirmek suretiyle Türkiye’yi kutuplara ayıracaksın. Birileri senin kutbunda, öbürleri de diğer kutupta olacak” diye konuştu.

“Belki de Türkiye’de bu işler böyle yapılıyor” diyen Şener, söz konusu siyaset yapısının Türkiye’ye faydasının olmadığını, aksine büyük zararı dokunduğunu savunarak sistemin, çözüm üretme yeteneğinin de bu şekilde “tasfiye” edilmiş bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Şener sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kavga, kin ve nefretle oluşturulan siyaset anlayışı ve yapısı sadece birilerine isabet etmiyor. Türkiye’yi etkiliyor. Soğuk savaş döneminden kalma tarzlar, üsluplar birilerine fayda sağlıyor olabilir. Siyasette oylar kavga dövüşle alınıyor olabilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan Türkiye’nin geleceği. Ülkeye zarar verdikten sonra çok oy alsan ne olacak.”



-“EKONOMİK KRİZ GELİYORUM DEDİ, ÖNLEM ALINMADI”-



Burada dünyada yaşanan ekonomik kriz ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, krizde, ekonomi yönetiminin daha yoğun mesai harcaması gerektiğini kaydederek, Türkiye gündeminin ekonomiden öte konulara kilitlendiğini belirtti. Bir yılı aşkın süredir, böyle bir dalganın Türkiye’ye ulaşacağının belli olmasına karşın ciddi bir önlem alınmadığının görüldüğünü ifade eden Şener, ekonomide zor günlerin yaşandığını söyledi. Bir gazetecinin gurbetçilerin yurtdışından Türkiye’ye döviz götürmesi ile ilgili çalışmayı hatırlatması üzerine Şener, “Sorunların ve çözümlerin tek yönlü olması eksikliktir. Türkiye’nin yüksek cari açığı var. Hükümet şu ana kadar, cari açığı sorun olarak ifade etmemiştir. Bu özendirici tedbirler yüksek cari açığını risk olduğunun itirafıdır” dedi.

