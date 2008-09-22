Şener Eruygur’a tahliye

Kontrollü olarak uyandırılıyor

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nde 17 Eylül Çarşamba günü, hipertansiyona bağlı olarak dengesini kaybederek düşen ve beyin kanaması geçiren emekli Orgeneral Şener Eruygur, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.Ergenekon soruşturması savcıları Zekeriya Öz ile Mehmet Ali Pekgüzel, Jandarma eski Genel Komutanı ve ADD Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur’un tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden dün kendilerine gelen sağlık raporunu değerlendirdi.GATA’ya götürülebilirSavcı Öz ile Pekgüzel, rapor üzerine Eruygur’un tahliye edilmesi için dün nöbetçi mahkemeye başvurdu. Nöbetçi 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi de savcılığın talebini değerlendirerek, Eruygur’un tahliyesine karar verdi. Mahkeme kararının Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne ulaşmasından sonra, Eruygur’un tahliye işlemi tamamlandı. Emekli Org. Eruygur’un, tahliye kararından sonra GATA’ya götürülebileceği belirtildi. Eruygur geçen 6 Temmuz’da eski 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon ile birlikte ’Terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı.Aile karar verirŞener Eruygur’un tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde akşam üzeri yoğun hareketlilik yaşandı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu ile birlikte hastaneye gelen Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, Eruygur’un tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesine çıktı. Burada yarım saat kalan ve Eruygur’un tedavisinde son durumu öğrenen Başhekim Prof. Dr. Mutlu, "Hastanın tedavisine devam ediliyor. Şu anda beyin kanaması durdu, hasta uyutuluyor" dedi. Emekli Orgeneral Eruygur’un, GATA’ya götürüleceğine ilişkin bilgiler verildiği hatırlatılınca da Başhekim Mutlu, "Ailesi nasıl isterse ona göre hareket edeceğiz. Şu anda bir başka hastaneye sevki konusunda bir talep yok. Buna ailesi karar verir. Şu anki durumu beyin kanaması durduğu için sevke uygun. Ancak ailesi tedaviden memnun" dedi.Avukatı: BekliyordukEruygur’un Avukatı Kazım Arslan, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin Eruygur için verdiği tahliye kararıyla ilgili, "Olması gerekendi, bizim de beklediğimiz bir sonuçtu. Tahliye kararı la da bir nebze teselli bulduk. Gelecekte beraat bekliyoruz" dedi.Nurseli İdiz ve Seyhan Soylu serbest''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nurseli İdiz ile menajer Seyhan Soylu serbest bırakıldı.Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 5 serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı. Serbest bırakılanlar arasında sanatçı Nurseli İdiz ve organizatör Seyhan Soylu'da var. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Levent Temiz'de tutuklandı.Nurseli İdiz’in savunması''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Nurseli İdiz, ifadelerine başvurulduğunu belirterek, ''Kendimi (Ergenekon soruşturmasının) hiçbir yerinde görmüyorum açıkçası. Nerede olabilirim ki zaten'' dedi.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcının sorgusunun ardından serbest bırakılan Nurseli İdiz, adliyeden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.''Ergenekon'' soruşturması çerçevesinde ifadelerine başvurulduğunu belirten İdiz, konu yargı aşamasında olduğu için fazla birşey söylemek istemediğini kaydetti.‘Doğrudan bir şeyle suçlanmadık’Doğrudan birşeyle suçlanmadıklarını ifade eden İdiz, ''Fakat, hem organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde hem de cumhuriyet savcılığında inanılmaz medeni bir yaklaşımla karşılaştık. Çok değişmiş herşey. Bunu görmekten de mutluluk duyduk'' diye konuştu.‘Ergenekon ile ilgili ifademize başvuruldu’Kendilerine, birçok sorunun yanında, yaşantıları ve ilişkileriyle ilgili çok şeyin de sorulduğunu anlatan İdiz, gazetecilerin, ''Tam olarak neyle suçlandınız?'' sorusu üzerine, ''Ergenekon ile ilgili ifademize başvuruldu. 4. günün sonunda ifademizi verdik. Sonra savcılığa geldik. Orada da ifademizi tekrarladık. Genelde herkese ne sorulduysa bize de onlar soruldu'' karşılığını verdi.‘Ergenekon’un neresinde olabilirim?’İdiz, ''Kendinizi Ergenekon soruşturmasının neresinde görüyorsunuz?'' biçimindeki bir soruyu, ''Kendimi hiçbir yerinde görmüyorum açıkçası. Nerede olabilirim ki zaten?'' diye yanıtladı.''Ergenekon'' soruşturması için konuşmanın çok erken olduğunu, herşeyin çok karışık göründüğünü savunan İdiz, ''Bir bilgim yok o konuda. Ama biz de basından takip ediyoruz ne olduğunu. Yorum yapmak çok erken olur'' dedi. Bu arada savcılık tarafından serbest bırakılan menajer Seyhan Soylu da adliyeden ayrıldı.