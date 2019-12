-ŞENER: ERBAKAN İSMİ SİYASETTE BİR EKOL OLMUŞTUR ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Necmettin Erbakan'ın açtığı siyaset çizgisinin, bundan sonraki dönemleri de etkileyeceğini belirterek, ''Erbakan ismi, siyasette bir ekol olmuştur'' dedi. Şener, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Necmettin Erbakan için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Şener, ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Erbakan'ın vefatını üzüntüyle karşıladıklarını ve bunu öğrendikleri andan itibaren gönüllerinin ve duygularının Erbakan ile beraber olduğunu söyledi. Dün hastanede Erbakan'ın ölümünün ardından ilk saatlerde taziye ziyaretine gittiklerini anımsatan Şener, bugün de sevenlerini ve dostlarını yalnız bırakmamak için Genel Merkeze geldiklerini belirtti. Şener, Erbakan'ın Türk siyasetinin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Açtığı siyaset çizgisi, bundan sonraki dönemleri de hep etkileyecek olan bir isimdir. Erbakan ismi siyasette bir ekol olmuştur. Kalıcı bir yol, kalıcı bir çizgi oluşturmuştur. Türk siyasi hayatı, bu hareketten büyük faydalar elde etmiştir. Yokluğu her zaman hatırlanacaktır ama siyasete, ülkeye yaptığı katkılar, Türk siyasetine kazandırdıkları ve siyaset çizgisi her zaman var olacak ve hatırlanacaktır.'' Şener, Erbakan için yarın düzenlenecek cenaze törenine katılacaklarını belirterek, bu şekilde son görevlerini yerine getireceklerini sözlerine ekledi. -BAYKAL'DAN ZİYARET- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Erbakan'ın ''çok önemli ve çok renkli şahsiyetiyle siyaseti kişisel tatmin yöntemi olarak anlamayı reddeden biri olduğunu'' söyledi. Bu dava ve inanç algısı içerisinde siyaset yaptığını anlatan Baykal, Türkiye'deki değişim ve dönüşümde Erbakan'ın önemli etkilerinin bulunduğunu kaydetti. ''Açtığı siyaset çizgisinde başarılarla birlikte hayal kırıklıkları da yaşamıştır'' diyen Baykal, Erbakan'ın bu süreç içinde acı, tatlı anılarının olduğunu söyledi. Baykal, ''Siyasi mücadelesinin ötesinde, kişiliği, insan ilişkileri, zarafeti ve inceliğiyle örnek alınması gereken bir siyasetçiydi. Sayın Erbakan ile 1974 yılında hükümette birlikte çalışma imkanı bulduk. Kendisiyle uyum ve işbirliği içinde çalıştık. Kıbrıs'a yönelik izlenen politika da o hükümetin bir politikası olarak gerçekleştirilmişti'' diye konuştu. Baykal, Erbakan'ın Türk siyasi hayatının devamında ilgiyle hatırlanacak, siyasetin önde gelen şahsiyetlerinden biri olduğunu kaydederek, ''Mekanı cennet olsun'' dedi. Bu arada TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil de Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdil, ailesine, Saadet Partisi camiasına ve Türk Milletine başsağlığı diledi. ''Türkiye, büyük bir değerini kaybetti'' diyen Pakdil, ''85 yıllık bir ömür müddetinde kendi çizgisi içerisinde bu millete hizmet etmek için bu mücadeleyi sürdürdü. Son nefesine kadar bu çizgisine sadık kaldı. Kendisine rahmet diliyorum'' diye konuştu. -NOTLAR- Parti genel merkezine taziye ziyareti için eski bakanlardan Sami Güçlü, Ufuk Söylemez, Enis Öksüz, Necmettin Cevheri, Hasan Ekinci, Nahit Menteşe, Ali Coşkun ile HAS Parti Genel Başkan yardımcıları Şeref Malkoç, Hasan Basri Aktan, AK Parti Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa da geldi. Taziyeleri Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan kabul ediyor. Bu arada, parti genel merkezinin karşısındaki camide Erbakan için Kur'an-ı Kerim okundu, basın mensuplarına ve partililere helva dağıtıldı.