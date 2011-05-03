-ŞENER: CEZA USULSÜZ SİVAS (A.A) - 03.05.2011 - Sivas bağımsız milletvekili adayı Abdüllatif Şener, seçim gezilerinde kullandığı otobüse Ulaştırma Bakanlığının denetim istasyonunda kesilen para cezasıyla ilgili, ''Kesilen bu para cezasının, yapılan işlemin teamüllere ve usule uygun olmadığı kanaatindeyiz'' dedi. Türkiye Partisi Genel Başkanlığından istifa ederek memleketi Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olan Abdüllatif Şener, Sivas Belediyesi Selçuklu Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'dan itibaren seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Şener, dün de Koyulhisar ilçesinde vatandaşlara hitap ettiğini anlatan Şener, şunları kaydetti: ''Bu ilçemizdeki çalışmalarımız sonrasında Sivas'a döndük. Ancak geliş sırasında Ulaştırma Bakanlığının ekipleri seçim otobüsümüzü kantara çekmek suretiyle işlem yaptılar ve 3 bin 500 civarında bir para cezası kestiler. Kesilen bu para cezasının, yapılan işlemin teamüllere ve usule uygun olmadığı kanaatindeyiz. Hiçbir partinin seçim otobüsü alıkonulmazken, ceza kesilmezken bağımsız milletvekili adayı olarak bizim seçim otobüsümüzün Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri tarafından yolunun kesilmesi, kantara çıkarılması ve usule uygun olmayan bir şekilde cezanın kesilmiş olması bu seçimlere gölge düşürmüştür. Türkiye'nin hiçbir tarafında, Türkiye'nin hiçbir ilinde, hiçbir partinin seçim otobüsünü Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri kantara çıkarmamışlardır. Sadece ve sadece Sivas'ta bizim seçim otobüsümüzü kantara çekilmiştir. Böyle bir uygulama olamaz, kamu hizmetleri eşit ve adil bir şekilde dağıtılır. Bir standardizasyonu vardır. Standartlara uymaksızın, kamu gücü istediğine karşı kullanılır, istemediğine karşı kullanılmaz bir güç değildir. Kamu gücü herkese karşı eşit olarak kullanılır. Veya herkese karşı eşit muamele, kamu gücünün, kamuyla ilgili yaptırımların kullanılmasındaki temel prensiptir. Bu ihlal edildiği takdirde vatandaşların gönlündeki adalet duygusu zedelenmiş olur. Onun için herkesi, tüm kamu görevlilerini uyarıyoruz, bütün partilere eşit muamelede bulunun.'' Seçim çalışmaları için 16 Nisan'da da kente gelişi sırasında da benzer bir durum yaşandığını belirten Şener, konvoydaki bir araca korna çaldığı gerekçesiyle 206 lira ceza kesildiğini anımsattı. Şener, ''Başbakan Sivas'a gelecek, onlar için de konvoylar düzenlenecek. Lütfen bizim konvoydaki bir araca korna çaldı diye ceza yazan kamu görevlilerini uyarıyorum. Başbakan'ın konvoyunda, diğer partilerin konvoyunda korna çalan bütün araçlara ceza yazmak zorundasınız. Eşitlik bunu gerektirir, adalet bunu gerektirir, hakkaniyet bunu gerektirir. Bu yapılmadığı takdirde, sadece ve sadece Sivas'ta kamu gücü bağımsız milletvekili adayının seçim kampanyalarına yönelmiş olur ki bu, seçim kampanyalarını yaralar'' dedi. Şener'in seçim gezilerinde kullandığı otobüse, dün akşam saatlerinde Ulaştırma Bakanlığının denetim istasyonunda (D) Yetki Belgesi olmadığı gerekçesiyle para cezası kesilince partinin gençlik kolları üyesi gençler ile görevliler arasında arbede yaşanmıştı.