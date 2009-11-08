Şener: Başbakan'ın kendisi krizdir

T24 - Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Başbakan Erdoğan'ın, ''Galaport'u engelleyenleri tarihe havale ediyorum'' dediği kişinin kendisi olduğunu söyledi. Başbakan’ın rant işini çok iyi bildiğini söyleyen Şener, ”Kendisi krizdir” dedi.



Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar beldesinde gerçekleştirilen partisinin birinci İstişare Toplantısı'na katıldı.



Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, ''Galataport'u engelleyenleri tarihe havale ediyorum'' dediğini hatırlarak, şöyle konuştu: ''Sayın Başbakan'ın tarihe havale ettiği kişi benim. Bu lafı bana atmıştır” dedi.



Şener, şunları ifade etti: “Galaport olarak bilinen olayın Tophane bölgesinde yapılan bir liman projesi olarak gözüktüğünü, bu projenin o günlerde İsrailli Sami Ofer adlı iş adamına ihale edildiğini ve 2006 yılında kamuoyunda tartışıldığını belirten Şener, şöyle devam etti: “Ben bana düşeni yaptım, imzalamadım. İade ettim ve Galataport ihalesi iptal edildi.



Galataport aslında bir liman projesinden öte bir rant projesiydi. Başbakan, bildiğiniz gibi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştır. Rant işini de çok iyi bilir.



Yaptığım işten gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bugün önüme gelse yine aynı şeyi yaparım, aynı engellemeyi yaparım.''



Şener, Başbakan Erdoğan'dan, Sami Ofer ile kaç kez görüştüğünü açıklamasını da isteyerek, bu arada bazı görüşmelerden, TÜPRAŞ'ın 14.76'lık hisse satışı nedeniyle meydana gelen görüşmelerden, gizliliklerden, dönen çarklardan şimdilik bahsetmediğini söyledi.



Şener, ''Ama birini tarihe havale etmeye kalkarken dikkat edin. O tarih sizin alnınıza kara bir leke olarak yapışmasın'' dedi.



Abdüllatif Şener, ''Galataport ihalesi süreci, 2006 yılı Ocak-Şubat aylarındaydı. Özelleştirme İdaresi bana bağlıydı. Başbakanla aramızda Özelleştirme İdaresi'nin usul ve yöntemi nedeniyle ihtilaf çıktı. Bu yüzden ilk haftalardan itibaren yollarımız ayrılmıştı” diye konuştu.



Türkiye'deki işsizliğin dünyanın ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizliği olduğunu ileri süren Şener, ''Başbakan 'kriz teğet geçti' demiştir. Başbakan bilmelidir ki, kriz kendisinin varlığıdır'' dedi.