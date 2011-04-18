-ŞENER AVCI SORUŞTURMASI İÇİN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Gazeteci Nedim Şener, hazırladığı bir haberde eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'ya ilişkin soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın Bakırköy Adliyesindeki duruşmasına getirildi. Şener, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma için, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanarak konulduğu Silivri Cezaevinden ring aracıyla getirilerek adliye binasına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Eylül 2010'da Milliyet gazetesinde yayımlanan ''Şenay Avcı: Kimlikler görev gereğiydi'' başlıklı haberde, Hanefi Avcı'nın şüphelisi olduğu, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği belirtiliyor. İddianamede, Şener'in bu suçtan TCK'nın 285/1 ve 3. maddeleri uyarınca 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.