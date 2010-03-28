Şener: Anyasa paketi iktidarın ihtiyaçları için hazırlanmış

T24- Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdullatif Şener, Anayasa değişiklik paketiyle ilgili olarak, ''Mevcut anayasa paketi üzerinde yapılan kavgalar, yıllardır süren siyasi kavgaların, köşe kapma yarışının bir parçası haline dönüşmüştür'' dedi.



Şener, partisinin 7. İl Başkanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa değişiklik paketini değerlendirdi ve ''Bu 23 maddelik paketin doğru bulduğumuz, eksik bulduğumuz maddeleri vardır. Yanlış bulduğumuz maddeleri de vardır'' diye konuştu.



Anayasa Değişiklik paketinin dar bir kadro tarafından hazırlandığını savunan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

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'Bilim adamlarıyla, muteber hukukçularla, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhalefetle paylaşılarak hazırlanmamıştır. Hatta iktidar milletvekillerinin büyük çoğunluğunun (kahir ekseriyetinin) görüşüne başvurma ihtiyacı bile duyulmamıştır. Siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına, ziyaretler ise tam anlamıyla bir tiyatrodan ibarettir. 'İşte paket kabul ederseniz edin, etmezseniz etmeyin' üslubu içerisindedir. Bu saygılı bir davranış değildir. Saygıdan en uzak davranışı ise iktidar kendi grubuna (milletvekillerine) karşı göstermiştir.



Türkiye Partisini ziyaret etmemesini ise önemsemiyoruz. Çünkü kendi grubuna, milletvekillerine bile saygılı davranmayan iktidarın devlet protokollerine, adap ve edebine uymaması sadece kendisini tanımlar.''



Mevcut anayasa paketi üzerinde yapılan kavgaların, yıllardır süren siyasi kavgaların, köşe kapma yarışının bir parçası haline dönüştüğünü öne süren Şener, ''Bu kavga ortamı yüzünden sivil bir anayasa hazırlanamamıştır. Bu anayasa paketi, ülkenin ihtiyaçlarından hareketle değil, siyasi iktidarın kendi ihtiyaçlarından hareketle hazırlanmıştır. Sadece siyasi partilerin uyacakları esaslarla ilgili 69. maddedeki değişiklik bile bunu açık seçik göstermektedir'' dedi.





-''MUHALEFETE DE SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR''





Türkiye Partisi olarak muhalefete de söyleyecekleri olduğunu ifade eden Şener, ''Her kavgaya atlamayın. Siyaseti kin ve nefreti derinleştirmenin aracı haline dönüştürmeyin. Siyaseti eleştirin, kavga etmek olmadığını bilin'' diye konuştu.



Yargı mensuplarına sorumluluklar düştüğünü dile getiren Şener, ''Hiçbir kimse ve kesim üzerinde yandaşlık duygusu oluşturmayın. Oluşturmayın ki kimse sizi paylaşma yarışına girmesin. Hiçbir parti, hiçbir kesim ve hiçbir kimse yargıyı kendi kırbacı haline getirebileceğini düşünmesin'' dedi.





-TÜRKİYE PARTİSİ OLARAK ÖNERİMİZ-







Şener, Türkiye Partisi olarak bazı önerileri bulunduğunu söyledi.



Hazırlanacak pakette, şu üç husus bulunduğunu dile getiren Şener, önerilerini şöyle sıraladı:

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Birincisi uzun ayrıntılardan uzak, sade ve net bir şekilde siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılmalıdır. İki, başta sendikal haklar olmak üzere, temel haklar ve ödevlerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Üçüncü olarak Anayasanın 65. maddesindeki 'Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir' ifadesi Anayasa'dan çıkarılmalıdır.''