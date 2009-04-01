Şener: AKP için yolu sonu gözüküyor

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 29 Mart seçim sonuçları için, "Sonuç iktidarın bitiş sürecine girdiğini gösteriyor. Milletvekili seçimine kadar 2 yıl boyunca düşüş sürekli devam edecek. AKP bir daha yüzde 38.8'lik oy oranına yaklaşamayacak" dedi.



Hükümetin 2007 Genel Seçim sonuçlarına göre 7.75 puan, 2004 Yerel Seçimleri İl Genel Meclisi sonuçlarına göre ise 2.84 puan oy kaybetmesi üzerine, bu seçim sonuçlarına ilişkin en kritik değerlendirme eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’den geldi. Vatan gazetesinin haberine göre Şener, “Bu sonuçlar, iktidarın bitiş sürecine girdiğini gösteren ilk ciddi sinyaldir. Ayrıca bu sonuçlar, 2 yıl sonraki milletvekili seçimlerine kadar iktidarın oylarındaki bu düşüşün sürekli olarak devam edeceğini de gösteriyor. İddia ediyorum ki, iktidar bir daha asla şu anda aldığı yüzde 38.8’lik oy oranına bile yaklaşamayacak” diye konuştu.



Seçimlerden çok kısa bir süre önce, AKP’nin seçimde alacağı oy oranını yüzde 38 olarak tahmin ettiğini, bu değerlendirmesinin kamuoyonu yansıdığını hatırlatan Şener, “Yüzde 38’lik oy oranı tahmini, elbette Türkiye’nin çok çeşitli bölgelerinden gelen bilgiler ve gelişmeler ışığında bunca zamanlık birikimine dayalı olarak yaptık” dedi. Şener, seçim sonuçlarını şöyle değerlendirdi.



Bitiş süreci: Sonuçlar iktidarın bitiş sürecine girdiğini gösteriyor. Bu sonuçlar ilk ciddi sinyaldir. Ancak aynı zamanda mevcut partilerin vatandaş açısından iktidar arayışını karşılamadığını da ortaya koyuyor. Yani hiçbir partinin aldığı oyu, partilerin seçim performansını umut olarak görmek mümkün değil. Bakın şu andan itibaren 3 ayda bir bir kamuoyu yoklaması yaptırın, bu dönemler sonunda iktidar oylarının düşmeye devam ettiğini göreceksiniz. Oyları 2 yıl sonra gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerine kadar sürekli eriyecek olan bir iktidarı ve yeni bir iktidar arayışının başladığını gösteriyor. Bu sonuçlar ilk ciddi sinyaldir.



MHP başarılı mı?: Bu sonuç MHP için de bir başarı olarak yorumlanamaz. Muhalefetteki bir partinin iktidarın patinaj yaptığı bir yerde yüzde 1.5 oyunu artırması başarı mıdır? MHP’nin oyları “emanet” oylardır. Yani ’ben iktidara vermiyorum ama sola da veremem, o zaman mecburen MHP’ye vereyim’diyen vatandaşın oylarıdır ve burada kalıcı değildir. Ayrıca MHP, geleneksel olarak güçlü olduğu yerlerde çok oy alamamıştır. Ama örneğin Balıkesir. Balıkesir’in tarihinde MHP yok. Ama AKP’ye vermek istemiyor, sola vermek de istemiyor, ne yapıyor MHP’ye veriyor.



Yaklaşamayacak: Bakın daha ekonomik krizin etkilerini yeni yaşamaya başladık. bu etkiler daha da sürecek ve artık artarak yaşanacak. Örneğin işsiz kalanlar daha işsizlik parası alıyorlar. Ama belli bir süresi olan bu tür yardımlar da bitecek. Bir yandan da ekonomide düzelme yok, tersine vatandaş ekonomik krizin sonuçlarını daha ağır yaşayacak. Yani iktidarın bu seçimlerde aldığı yüzde 38.8’lik oy oranı, iktidarın bir daha asla yakınına bile yaklaşamayacağı bir oy oranı.



Başbakan mutlu mu?: Şu anda iktidar partisindeki herkesin oturup bir değerlendirme yapması gerek. Ama onlar şu anda bunu yapmak yerine Başbakan’a bakıyorlar. Başbakan’ın algılaması nasıl diye... O mutlu mu mutsuz mu diye. Başbakan’ın mutlu olmadığı da açık. Ama bilirler ki Başbakan, tüm oyların yüzde 1’ini bile kendisi dışında bir başka parti alsa, asla mutlu olmaz.



Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor



Şener, yaptığı siyasi değerlendirmelerin ardından “Musa Eroğlu’nun bir türküsü var. Bilir misiniz?” diye sordu. Kısa bir süre hatırlamaya çalıştıktan sonra, “Hani ’aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor...’diyen bir türkü” dedi. Türkünün sözlerinin bir kaç mısrasını hatırlatan Şener, “İşte bu sonuçlar, artık bu türküyü gündeme getirdi” dedi. Şener şunları söyledi: “Çok güzel bir türkü zaten. Ama artık bu türkü Başbakan’ın türküsü oldu. O türküyü bir dinleyin. Yolun sonu görünüyor...”

