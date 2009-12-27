Şener: Açılım ayrışmayı derinleştirmiştir

Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, demokratik açılımla ilgili olarak, ''Birlikten bahsedilen konu, sürekli ayrışmayı derinleştirmiştir'' dedi.

Şener, partisinin Denizli il başkanlığının açılışının ardından parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Abdüllatif Şener, 7 ay önce kurulan partisinin teşkilatlanmasını tamamladığını, seçime girebilme şartlarını yerine getirdiklerini söyledi. Medyanın kendilerine yer vermediğini, iletişim kanallarında tıkanıklık olduğunu savunan Şener, ''Bunu biz basının özgür olmayışına bağlıyoruz'' dedi.

İktidar partisinin vatandaşla ilişkiyi kopardığını da iddia eden Şener, ''Ne Başbakan, ne bakanlar, ne milletvekilleri halkla yüz yüze ilişkiye girememektedirler. Yüz yüze ilişkiye girdiklerinde ise ya esnafı azarlamaktalar, ya çiftçiyi azarlamaktalar, ya işçiyi azarlamaktalar. Tepkileri ve talepleri dinleyemez hale gelmişlerdir'' diye konuştu.

Siyasi Partiler Kanununun, demokrasiyi halkın demokrasisi haline dönüştürmeyi engellediği görüşünü de aktaran Şener, şunları söyledi:

''Siyasi Partiler Kanununu baştan sona değiştireceğiz. Biz arzu ediyoruz ki daha geniş halk kitlelerinin eğilimleriyle aday listeleri belirlenebilsin. Oylar tercihli oy olsun. Adaylara yönelik de seçmenler tercihli oy kullanabilsin. Nihai olarak partilerin belirlediği listeleri bile halk değiştirebilsin. Ama partilerin aday listelerinin de mümkün olduğunca geniş katılımla gerçekleşmesi bizim temel hedefimizdir.''

-DEMOKRATİK AÇILIM-

''Demokratik açılım'' konusunun Türkiye açısından çok hassas bir noktaya geldiğini dile getiren Şener, ''Onun için biz bu konuda halkı tahrik edecek, ayrışmayı derinleştirecek, ülkemize ve insanımıza zarar verecek bir üslubu ve anlatım biçimini benimsemiyoruz'' dedi.

Şener, ''Bir kere ülkenin birliğini beraberliğini bütünlüğünü ilgilendiren konu, kavga ederek açılır mı? Başbakan bu Demokratik Açılım konusunu kavga ederek açmıştır. Açılım kavga ile açılmıştır. Muhalefet partilerine ağza alınmayacak sözler söylenmiştir. Karşılıklı hakarete dönüşmüştür. Birlikten bahsedilen konu sürekli ayrışmayı derinleştirmiştir'' diye konuştu.

Bakanlığı döneminde Diyarbakır'a gittiğini, belediye ve valiliği ziyaret ettiğini hatırlatan Şener, ''Vali ve emniyet müdürünü belediyeye, belediye başkanını valiliğe götürdüm. Halkın içinde kahvaltı yaptım ve Kürtçe ''Sizi seviyorum'' dedim. Bildiğim kadarıyla da ilk Kürtçe konuşan bakan ben oldum. Daha sonra, şimdi dört sene sonra hükümet bunları tekrarlamaya başladı'' dedi.

Şener, ''Başbakan Yardımcılığınız zamanında size yönelik herhangi bir suikast olacağı duyumu aldınız mı?'' şeklindeki soruya da, ''Dinlemeye takılan bir vatandaş hakkında işlem yapıldı. Ama bunları ciddiye almadım. Dinlemeye takılmış birisi. Bu nedenle vatandaş hakkında takip ve işlem yapıldı'' karşılığını verdi.