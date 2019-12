-ŞENER: "RAKİBİMİZDEN ÇEKİNMİYORUZ" TRABZON (A.A) - 11.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından en büyük hedeflerinin play-off'u geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu bildirdi. Şener, Trabzonspor Dergisi'nin ağustos ayı sayısındaki 'Zorluklar bizi durduramaz' başlığıyla yayımlanan yazısında, Avrupa mücadelesiyle başlamış oldukları yeni sezonda her şeyin gönüllerince olmasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti. ''Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizin ardından en büyük hedefimiz play-off'u geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaktır'' ifadesini kullanan Şener, ''Bunu başaracak bir teknik heyete ve oyuncu kadrosuna sahip olduğumuza inanıyoruz. Rakibimizden asla çekinmiyoruz. Her iki maçta da Benfica önündeki mücadelemizden daha iyisini sergileyerek yolumuza devam etmek amacındayız'' görüşüne yer verdi. -''TRANSFERLERDEN MEMNUNUZ''- Şener, sezon öncesi yaptıkları transferlerden oldukça memnun olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Zokora zaten kalitesi bilinen bir futbolcu. Adrian, Celustka ve Henrique de üstün kabiliyetlerini kısa sürede belli ettiler. Her geçen gün yenilerle eskiler birbirini daha iyi tanıyınca her şeyin çok daha iyi olacağını biliyoruz. Haftalar ilerledikçe ekibimiz daha da forma girecektir.'' -'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''- Şener, geçmiş süreçte şevklerini, çalışma azimlerini kırabilecek bazı gelişmeler yaşandığını belirterek, ''Bu gelişmeler yaşansa da bizler görevimizin başındayız. Kulübün ilerlemesi adına tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu aşamada siz değerli taraftarlarımızın desteği büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte el ele vererek bütün zorlukların üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın'' ifadesini kullandı.