Senegal'den Adana'ya uzanan eğitim projesi

Damla GÖL/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın Çukurova Üniversitesi\'nde İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencisi Senegalli Hamidou Camara, kendisi gibi öğrenci olan yüzlerce gence geliştirdiği pratik dil eğitimi ile kısa sürede İngilizce öğretiyor.

Senegal\'den Adana\'ya 2012 yılında üniversite öğrenimi için gelen Hamidou Camara\'nın pratik dil eğitimi amacıyla geliştirdiği ve 2017 yılında hayata geçirdiği proje kent sınırlarını aştı. Adana\'nın yanı sıra Gaziantep, Mersin, Hatay ve Cezayir\' de de yürütülen \'English Nights\' projesiyle katılımcılar sosyalleşerek hem dillerini geliştiriyor hem de yeni dostluklar ediniyor. İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Adana English Nights eğitim takımında Ukrayna, Polonya, Amerikan ve Türk kökenli öğrenciler bulunuyor. Proje başlangıcında olumlu tepkiler aldıklarını belirten Hamidou Camara, insanların kendisine Adana\'da böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu söylediklerini belirterek, \"İnsanlar İngilizce açısından \'Böyle güzel bir şeyi hiç görmemiştik\' şeklinde tepki verdiler. İnsanların sosyalleşmesi ve takım çalışmalarını geliştirirken dil becerilerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Oturup sadece İngilizce konuşmuyoruz, insanlara başka değerler de katmaya çalışıyoruz\" dedi.

\'ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM\'

Türkiye\'ye geldikten 4 ay sonra Türkçe konuşmaya başladığını belirten Camara, ilk başta çok zorlandığını ancak güzel dostluklar edindiğini söyledi. Hamidou Camara, şöyle konuştu:

\"İngilizce hep sorun oldu. Hatta televizyon izlerken Türkiye\'deki büyük sanatçıların yaptığı esprilerde sürekli insanların İngilizce sorunu olduğundan bahsettiklerini ve insanların İngilizceyi çok az konuştuklarını fark ettim. Sonra dedim ki, bir İngilizce öğretmenliği öğrencisi olarak bunun bir çözümü olması gerekiyor ve çözüm pratikti. İnsanların az pratik yaptıklarını fark ettim, zaten \'Anlıyorum ama konuşamıyorum\' cümlesi her şeyin cevabı ve onun için bu projeyi geliştirdik.\"

Projeyi daha da geliştireceklerini belirten Hamidou Camara ücretsiz eğitim verdiklerini belirterek, \"Bir araya gelmemiz çok güzel oldu ve çok güzel işler başardık. En önemlisi kardeşlik, barış ve sevgi çerçevesinde olmamız. Bu şekilde insanlara gerçekten faydalı olduk ve güzel işler yapıyoruz\" dedi. Camara, eğitim verdikleri kafelerin duyurularını sosyal medya adresleri üzerinden yaptıklarını söyledi. Hamidou Camara, \'Engilish Nights\' etkinlikleri ve eğitimlerinin yakın zamanda Mardin, Denizli ve Ukrayna\'da başlayacağını kaydetti.



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