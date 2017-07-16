Senegal'de maçta izdiham: 8 ölü

Senegal'in başkenti Dakar'da oynanan futbol ligi finalinde çıkan izdihamda 8 kişi öldü, yaklaşık 60 kişi yaralandı. Maçın uzatma dakikalarında Stade de Mbour ve US Ouakam takımlarının taraftarları arasında çıkan olaylara polis göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Bu sırada bir tribün duvarının çökmesiyle çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Çıkan panikte birçok kişinin de ezildiği bildiriliyor. Senegal Spor Bakanı Ba Matar'ın verdiği bilgiye göre, hayatını kaybedenler arasında bir kız çocuğu da bulunuyor.

30 Temmuz'da yapılacak parlamento seçimlerine kadar ülkedeki tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptal edildiğini duyuran hükümet sözcüsü Seydou Gueye, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Batı Afrika ülkesinde yetkililer, daha önce bir dizi büyük etkinlikte de güvenlik sorunları yaşandığı için yoğun eleştirilere hedef oluyor.

Heysel Faciası'nı hatırlattı

Dakar'da yaşanan trajedi, sporseverlere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Heysel Faciası'nı hatırlattı. 29 Mayıs 1985 tarihinde Heysel Stadyumu'nda İtalyan Juventus ve İngiliz Liverpool takımları arasında oynanacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı başlamadan önce, İngiliz taraftarların İtalyanlara saldırması sonucu panik yaşanmış, bu esnada bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması yüzünden 39 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Avrupa'da stadyumların güvenliği konusu yoğun bir şekilde tartışılmış ve incelenmişti.

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afp/rtr/dpa, AÜ/EC