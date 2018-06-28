Senegal ve Kolombiya ilk kez bir resmi maçta karşılaşıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki son maçlarında bugün birbirlerine rakip olacak Senegal ile Kolombiya, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşacak.

Samara Arena'da oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Bu karşılaşma öncesinde aynı puana sahip olduğu Japonya ile ilk 2 sırada yer alan Senegal'in 4, üçüncü basamaktaki Kolombiya'nın ise 3 puanı bulunuyor. Senegal'e son 16 turuna yükselmesi için beraberlik yeterli olacak.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce yalnızca 1 hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.