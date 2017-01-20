Senegal ordusundan Gambiya'ya müdahale

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da iktidardaki Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in seçim sonuçlarını kabul etmemesi ve OHAL ilan etmesi ile başlayan gerginlik büyüyor. Komşu ülke Senegal'in ordusu tarafından yapılan açıklamada, askeri birliklerin Jammeh'in görevini seçilmiş başkan Adama Barrow'a devretmesini sağlamak amacıyla Banjul kentine girdiği bildirildi.

Müdahale öncesi BM Güvenlik Konseyi'nda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Gambiya'ya müdahalesine ilişkin Senegal'in sunduğu tasarı 15 üyenin oybirliğiyle kabul edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, seçilmiş başkan Barrow'un göreve gelebilmesi için Gambiya'nın komşusu tarafından yapılan askeri müdahalenin desteklendiği kaydedildi.

Barrow yemin etti

Öte yandan ülkede OHAL ilan edilmesinin ardından Senegal'e sığınan seçilmiş başkan Adama Barrow ise Senegal'deki Gambiya Büyükelçiliği'nde başkanlık yemini etti. Barrow yemin töreni sırasında yaptığı konuşmada, ülkesinin ordusunu kendisine 'sadakat göstermeye' çağırdı.

Bugün Batı Afrika birliklerinin Devlet Başkanı Jammeh'in görevi bırakmayı reddetmesinin ardından Gambiya'ya olası bir askeri müdahaleye hazırlandığı bildirilmişti. Senegal'in liderliğindeki Afrika ülkeleri, BM Güvenlik Konseyi'ne Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) askeri müdahalesine onay vermesi yönünde bir talep iletmişti. Çok sayıda Afrika ülkesi Jammeh'e tanınan sürenin sonuna yaklaşılırken Gambiya sınırına asker konuşlandırdı.

Misyonda yer alan ülkeler arasında bulunan Nijerya Senegal'e 200 asker gönderdi, ayrıca hava kuvvetlerini de Senegal’e konuşlandırdı.

Gambiya ordusu savaşmayacak

Askeri müdahale olasılığı arttıkça Gambiya Kara Kuvvetleri Komutanı, askerler sınırı geçtiği takdirde askerlerine diğer Afrika kuvvetlerine karşı savaşma emri vermeyeceğini açıkladı.

ECOWAS üyesi olmayan Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Abdel Aziz ise Senegal lideri Macky Sall ile görüşmek üzere Senegal'e uçtu.

"Allah'ın izniyle 1 milyar yıl yöneteceğim"

Darbeyle göreve geldikten sonra "Allah'ın izniyle ülkeyi 1 milyar yıl yöneteceğini" söyleyen ve 22 yıldır görevde olan Jammeh, 1 Aralık'taki seçimleri muhalif aday Adama Barrow'a karşı kaybetmişti. Ancak seçim komisyonunun "dış güçlerin" etkisinde olduğunu söyleyerek mahkemeye başvuran ve görevi bırakmayı reddeden Jammeh, ülkede OHAL ilan etmişti.

Barrow'un bugün göreve gelmesi planlanıyordu. Barrow'un sözcüsü, göreve başlayamasa da törenin en azından Dakar'daki Gambiya Büyükelçiliği'nde yapılacağını duyurdu.

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Afp/dpa/DW, BÖ/AÜ